Exministra Cecilia Pérez denuncia estar expuesta a grupos criminales por falta de custodia policial

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Justicia, Cecilia Pérez, denunció que desde su destitución como representante de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su posterior retorno al país, fue víctima de un intento de hackeo a su teléfono celular. Este hecho, según la exministra, fue denunciado, y el Comandante de la Policía habría ordenado una investigación al respecto.

Sin embargo, Pérez enfatizó que su principal preocupación radica en la falta de custodia policial asignada tanto a ella como a su familia. A pesar de las denuncias formales presentadas ante las autoridades policiales y fiscales, el Gobierno no tomó las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

“Con todas las denuncias formales existentes en sede policial y fiscal sobre mi vida, mi integridad física y la de mi familia, y las decisiones asumidas por este Gobierno desde que asumieron, los hago responsables de cualquier cosa que suceda tanto a mí como a cualquier miembro de mi familia”, expresó Pérez en su mensaje.

La exministra hizo un llamado a la responsabilidad del Gobierno de Santiago Peña, advirtiendo que no se callará ante las amenazas.

“Basta de mártires, basta de personas asesinadas, a quienes se recuerda con llantos, actos de conmemoración y misas, siendo que después protegen a los autores y actores, en todos los niveles, basta de amedrentamientos y amenazas. Sepan que no me voy a callar”, escribió.

“Y no me voy a paralizar, con amenazas ni amedrentamientos, porque #yonofirmozapatilla y si NOS callamos y NOS paralizamos, ellos ganan y esa NO es una opción. Así que debemos cumplir con el deber hasta la carga final”, finalizó en su publicación.

