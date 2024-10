Búsqueda del poder lleva a atropellar las leyes, dicen

Durante la homilía central de Caacupé, las autoridades religiosas lanzaron fuertes críticas contra el copamiento del poder en Paraguay. Para ello relataron la historia de los dos discípulos que buscaban sentarse a la derecha e izquierda de Jesús, indignando a los demás seguidores. La lectura habla de la ambición y la división de la sociedad.

En la prédica central, el padre César Báez OMP señaló que en el Evangelio de ayer Jesús nos presenta el servicio como valor incondicional. “Confunden el servicio con el poder y la ambición. Dejan de lado a sus diez compañeros de la comunidad para asegurar sus puestos. Los otros diez se indignaron, también tenían las mismas ambiciones. La búsqueda del poder se dio entre los discípulos de Jesús y ha creado división y enojo”, señaló.

Lea más: “Se tiene hambre de verdad y de justicia”, dijo obispo durante misa en Caacupé

Perpetuarse en el poder

“Esta búsqueda sigue siendo una constante en la vida de muchas personas en diferentes ámbitos de la vida social, política y religiosa” continuó el sacerdote Báez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La búsqueda del poder con la ambición ha llevado a muchos a querer perpetuarse en él atropellando todas las leyes e instituciones”, sentenció el prelado.

Esto claramente se podría interpretar como una crítica a la crisis social del 31 de Marzo de 2017, cuando Horacio Cartes y el exobispo Fernando Lugo intentaron impulsar una enmienda mau a la Constitución Nacional para buscar otro periodo presidencial. La misma acabó con parte del Congreso incendiado y un dirigente juvenil del PLRA muerto por policías.

Piden sillones y curules

Por su parte el obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, dijo que tal como los dos discípulos de Jesús, muchos políticos buscan la autoridad para beneficio propio y no para servir.

“Quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Un puesto, un cargo, un sillón, un curul. Y Jesús les rescuerda: no saben lo que piden. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas que no condicen, que no van”, refirió, haciendo alusión a los parlamentarios y al caso de los nepobabies.

Señaló que por ello la Biblia en los Salmos insta a no pretender riquezas que superan nuestras capacidades y que “cuanto más alto subas, más humilde debes ser”.

Así también, durante las peticiones, una de ellas fue orar al Señor “Por quienes tienen responsabilidades en el gobierno, para que el ansia de dinero, de poder y de prestigio no sean el motivo de su trabajo”.

Finalmente fue presentado el padre Rubén Darío Ojeda como nuevo Rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, en remplazo del padre José Asunción Benítez. Ojeda, proveniente de Tobatí, instó a los fieles a visitar no solo la imagen de la Virgen en la capital espiritual sino peregrinar también a Tobátí. Lamentó que en Caacupé solo tengan a 3 sacerdotes sirviendo cuando lo ideal sería tener 10.