Enojo de Peña: “Esa no es la actitud de un estadista; no puede tener ese tipo de exabruptos”, dice Centurión

A criterio del diputado colorado Daniel Centurión, el presidente Santiago Peña “se equivocó” al reaccionar con evidente enojo a una pregunta de la prensa sobre la compra de bonos de Ueno Bank -con el que el mandatario tiene vínculo- por parte del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Creo que se equivocó el presidente; esa no es la actitud que tiene que tener un estadista y mucho menos con trabajadores de prensa. Los medios de prensa son justamente la garantía del sostenimiento del sistema democrático y puede gustarnos o no, pueden parecer ser injustas o no injustas las publicaciones, pero tenemos que tolerar en un ambiente democrático; eso existe, existió y va a existir siempre”, apuntó.

Incluso mencionó que conversó “con una persona muy cercana al presidente” y mediante esta expresó su “preocupación” porque Peña “no puede tener ese tipo de exabruptos a un año de gestión”.

“Yo no quiero imaginarme lo que será dentro de dos o tres años; está muy sensible. Yo no sé cuál ha sido la motivación, no sé si las preguntas incómodas o si tuvo un mal día el presidente porque también es un ser humano que pudo haber tenido un mal día y reaccionó con los periodistas”, agregó.

Situación de Peña con Ueno

Otro aspecto que mencionó el legislador es que el caso que implicaría a las acciones del mandatario en Ueno Holding, y los bonos del IPS con Ueno Bank, debería ser investigado.

“Escuchamos también acusaciones serias del presidente hacia un grupo empresarial; atacó a un grupo empresarial y son graves acusaciones. La ciudadanía tiene que tener la verdad o por lo menos información para que pueda concluir. Si tenemos que hacer denuncias las vamos a hacer; nosotros tenemos las manos desatadas y libres para hacer de acuerdo a nuestro saber y entender”, alegó.

