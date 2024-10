Diputada opositora pide a Santiago Peña a no agredir a periodistas

“Su enojo es innecesario y desproporcionado”, dice el comunicado que la diputada Rocío Vallejo (PPQ) publicó en sus redes sociales esta mañana y recomendó al presidente Santiago Peña a saber vivir en democracia, que es la principal conquista de nuestra historia como nación.

La parlamentaria opositora le pidió a Santiago Peña (ANR-HC) a que no se sume al ataque innecesario a periodistas que hacen su trabajo solo por pertenecer a un grupo de medios, como lo hacen algunos legisladores. Le instó también a no “tambalear ante las críticas y que no se asuste por el disenso.

Rocío Vallejo le aconsejó a Peña “a no tener miedo a la democracia y que aprenda a vivir con ella como la principal conquista de nuestra historia como nación”.

Por otro lado, le recomendó no parecerse a los políticos que coquetean con el autoritarismo. Afirmó que el autoritarismo es la causante principal de la desgracia de nuestro país. Demás le instó a leer Índice Chapultepec de la Libertad de Expresión y de Prensa con detenimiento y serenidad.

Santiago Peña firmó el documento el pasado 17 de octubre en la ciudad de Cordoba (Argentina) durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Remata Rocío Vallejo en su comunicado con “No se enoje tanto, señor Presidente”.