Tavarelli explica cómo su hijo fue contratado en el Congreso con salario de G. 5 millones

La amistad con el senador colorado Colym Soroka fue lo que hizo que Fabrizio Tavarelli, hijo del exarquero de Olimpia Ricardo “Mono” Tavarelli, consiguiera un cargo en la Cámara de Senadores, según explicó el exportero.

“Hace 4 meses más o menos atrás, yo coincidí en un evento con el senador Colym Soroka, y estábamos en un evento benéfico en Encarnación, y él justo había comentado que sabía, porque nos conocemos, que mi hijo estaba estudiando marketing y publicidad. Él está en el cuarto año, le falta un año para terminar la carrera y le faltaba un community manager que le suba todas las fotos y toda la información de él en las redes. Entonces, a partir de ahí, él le invitó un poco a que vaya de pasante”, indicó.

Insistió en que Fabrizio estuvo como pasante durante varios meses y que hasta ahora no cobró un solo sueldo del contrato de G. 5 millones que firmó con la Cámara de Senadores.

“No cobró todavía un solo sueldo, estuvo de pasante como tres, cuatro meses más o menos, y le firmaron un contrato el 15 de octubre y él no cobró todavía ningún sueldo, y está trabajando de comunnity manager de 7:00 a 13:00 o de 7:00 a 14:00 y cuando hay sesión, obviamente cuando se va su jefe, que es el senador Colym Soroka, él va cuando su jefe se retira del Senado. Creo que dos días a la semana es donde está prácticamente todo el día y después cumple un horario como funcionario”, precisó.

“Yo tampoco voy a admitir que me traten de sinvergüenza”

Tavarelli reiteró en varias oportunidades que su hijo empezó a trabajar en la Cámara de Senadores como pasante sin cobrar sueldo alguno.

“Él estuvo como pasante y a partir de que vieron que su trabajo redituaba al senador, ahí él pidió su contratación. Él trabaja en la oficina de Colym Soroka. Él le maneja sus redes sociales, va adonde va el senador, él tiene que acompañarle con su cámara fotográfica y con todo lo que tiene que ver con alzar información sobre las redes”, aseveró.

Insistió en que su hijo no es ningún zoquetero e inculcó varios valores en él, como el valor del trabajo, la disciplina y del respeto.

“Yo tampoco voy a admitir que me traten de sinvergüenza o de imbécil porque se le ocurre, y porque generalizan y hablan de manera genérica y, como yo digo, cada caso es un caso particular. Él cumple funciones específicas y no es ningún zoquetero, a mí me consta, porque nosotros con su madre le hemos inculcado los valores del trabajo, del respeto, de la disciplina, nosotros mismos somos gente muy disciplinada, entonces eso él también lleva a cabo por el hecho de que nosotros siempre le inculcamos eso”, refirió en conversación con radio Monumental.

Hijo de Tavarelli en Senado con salario de G. 5 millones

El joven Fabrizio Javier Tavarelli Nunes, hijo del conocido arquero Ricardo “Mono” Tavarelli, figura en la nómina de 455 contratados recientemente en la Cámara de Senadores bajo la administración del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, y según declaró este ante Contraloría, está contratado en carácter de “asistente administrativo” a cargo del senador Colym Soroka (ANR), con el que el exarquero de Olimpia aseguró tener una buena amistad.

En las planillas oficiales difundidas ayer por el presidente del Congreso, Bachi Núñez, Fabrizio Tavarelli tiene asignado un salario de G. 5 millones, y reporta recién ser estudiante de la carrera de Marketing y Publicidad. Ricardo Tavarelli se muestra cercano a altas autoridades del primer anillo del cartismo, compartiendo incluso encuentros deportivos con el presidente de la República, Santiago Peña.

También, en varias ocasiones se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a quien incluso le regaló una de sus icónicas remeras autografiadas.

“Tenemos fútbol, tenemos jornadas benéficas, partidos benéficos, para recaudar para la gente y en uno de esos eventos benéficos que tuvo lugar en Encarnación, que fuimos ahí para el Rectorado, la Diócesis, y ahí justo Colym Soroka, que sí es amigo mío, es amigo particular mío de hace tiempo, él había comentado y él sabía obviamente que Fabrizio estaba estudiando Marketing y Publicidad, y ahí compartiendo un poco un asado ahí con la gente, él le había preguntado por él y si podía hacer una pasantía”, aseguró en comunicación con radio 1080 AM.