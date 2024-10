Rubén Velásquez sostiene que Santiago Peña solo buscó afectar la imagen de Miguel Prieto

El pasado jueves, durante su estadía en el Alto Paraná, el presidente Santiago Peña despotricó contra el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) por no participar en una reunión, el pasado 8 de octubre, con los jefes comunales de los distritos del Alto Paraná. Sobre esta situación, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) se mostró sorprendido, pues Prieto se encontraba de viaje al exterior durante esa reunión.

“Aquí tengo dos hipótesis. O le mintieron muy grande al presidente, porque Miguel, ya la semana pasada, había comunicado a la Junta Municipal su viaje a China, específicamente en busca de inversores, fortalecer la movilidad eléctrica en la ciudad y desarrollar el polo industrial que tenemos en Ciudad de Este. Esto es de público conocimiento y no puedo creer que el presidente de la República no haya tenido conocimiento de eso, o no se le haya informado del motivo de la ausencia de Miguel”, explicó el senador.

A renglón seguido agregó: “La segunda hipótesis es que, a sabiendas, el presidente de la República se aprovechó de esa circunstancia para dejarle mal parado a Miguel, como si fuese una persona que no le interesa su municipio. Como si fuese una persona que no tiene capacidad de sentarse, a hablar y diagrama acciones que puedan beneficiar al municipio”.

El parlamentario expresó que esta segunda hipótesis le preocupa mucho, pues, si el presidente Peña sabía el motivo por el cual, el intendente Prieto no pudo participar de la reunión, quiere decir que intentó dejarle mal parado y eso no condice con la investidura de un presidente. “Para nada le hace ser un presidente democrático”.

Durante su paso por el Alto Paraná, Santiago Peña invitó a todos los empresarios a invertir en el Paraguay durante la Expo Internacional de Inversiones Inmobiliarias. El presidente sostuvo que este departamento ha sido una de las principales locomotoras para el desarrollo económico del País, afirmando que en la misma se harán grandes inversiones.

Con respecto a esto, el legislador de Yo Creo fue tajante. “Si quiere jugar el partido grande, si es verdad que él ama y quiere el desarrollo de Ciudad del Este, le invito a anotar en su agenda el régimen de turismo. Hay preocupación de los comerciantes de la zona con el actual decreto reglamentario. Esto está afectando a pequeños importadores y despachantes”.

No le interesa el municipio

“Le invito al presidente de la República, a través de la Cancillería, averiguar el impacto va a tener el peaje que va a construir el Brasil en la cabecera del puente de la amistad y del puente de la Integración. ¿Cómo va a afectar eso al turismo y al comercio de Ciudad del Este? ¿Qué va a pasar con los taxistas, moto taxistas, con los conductores de transporte alternativo que varias veces al día tienen que cruzar el puente de la amistad?”, señaló.

En otro momento, Velázquez lanzó un desafío al presidente de la República, recalcando que es una persona que tiene poco interés en el desarrollo del municipio. “Nosotros le invitamos al presidente, tenemos que tratar estos puntos como régimen de turismo, áreas binacionales, finca 66 y que se haga un gran hospital en Ciudad del Este, que va a ser un beneficio para el esteño, no para Miguel Prieto”.

“Están desesperados porque no tienen una figura que les permita ser competitivos para llegar nuevamente al poder. Entonces, empiezan a ejecutar distintas acciones, porque están desesperados y preocupados. Por eso creo que fue la presencia del presidente, para lanzar un discurso más mediático, que acciones reales que muestren interés y deseo de real en el desarrollo de esta ciudad”, finalizó.