Reelección: Mea culpa de cartista mientras opositor critica a “idiotas y egoístas” del gobierno

“Sería bueno que tengamos reelección, porque quién está al mando del país puede realizar un programa a 10 años para trabajar mejor”, dijo Rodríguez, aunque remarcó que ese es su deseo, no la realidad.

Recordó que varias veces se fracasó en promover la reelección, por falta de buena gestión. “Esa es la realidad que tenemos hoy con nuestra sociedad. Mientras nosotros los políticos no ganemos la confianza nuevamente de la gente, yo creo que la reelección va a ser muy difícil”, admitió Rodríguez.

“Yo creo que la sociedad hoy no va a permitir. Ya se intentó varias veces y no podemos mentirnos, (...) la clase política fracasó hasta hoy. No tenemos nosotros hoy el Paraguay que la gente quiere como para premiar a un político a que siga en su cargo”, dijo.

Son “egoístas e idiotas”

El diputado Raúl Benítez (Independiente - ExPEN) rechazó rotundamente el planteamiento del Presidente de una reforma constitucional de mano del cartismo, señalando que esto podría ser una cortina de humo para cubrir que estamos gobernados por combinación peligrosa de “egoístas e idiotas”.

“Gobiernen, señores. ¿Para qué tienen sus mayorías? Mayoría primero de egoístas y por otro lado de inútiles. Inútiles-egoístas y esa combinación hace que hoy estemos hablando de una reforma constitucional, pero dejate de joder”, reprochó Benítez.

Consideró que esto es un “intento de tratar de distraer el foco principal, es un gobierno que no tiene resultados” y que “hace semanas nos viene distrayendo con otras cosas”, mientras “la gente tiene hambre, no tiene medicamentos, hay gente que no tiene trabajo, que no está pudiendo estudiar”.

Retó al oficialismo al menos “primero un problema”, pero duda que los hagan, ya que en vez de ocuparse de gestionar el país para solucionar problemas sociales, “están hablando ya de elecciones, que el candidato para el 2028 es (Pedro) Alliana, están haciendo recorrido como si fuera que estamos en campaña electoral y nos hablan de una reforma constitucional”.

Sería abrir una “caja de Pandora”

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) dijo que si bien está a favor de la propuesta de la reforma impositiva para que municipios no transfieran sus recursos, como oposición no deben permitir una reforma, ya que sería abrir una “caja de Pandora” a favor de un gobierno autoritario.

“Hacer una reforma constitucional en este momento, con esta temperatura política, desde la oposición no convendría, porque, cuando vos abrís la caja de Pandora, ahí aparecen todo tipo de planteamientos”, dijo.

Además de remarcar la contradicción del mandatario entre su discurso en campaña y ahora, alertó que lo más peligroso es la hoja de ruta, que se ve reflejada en “el copamiento, la centralización de los recursos, leyes a medida, administración en provecho propio, leyes que se vuelven autoritarias” y que “todo indica que quieren hegemonizar el poder”.