Escribanos harán lobby con diputados tras media sanción de la ley RUN

A pesar de que obtuvieron varios cambios que solicitaron para la ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), la escribana Marta Brun, no está conforme porque, según dijo, las falencias del servicio para la expedición de documentos en Registros Públicos podrían empeorar. Esta tarde, el Senado dio media sanción a la criticada ley.

La vocera expresó en ABC AM 730 que hubo mucha gente que acompañó la sesión de Cámara de Senadores, tanto desde afuera como adentro. “En honor a la verdad, conseguimos unos cambios. Un total de 105 artículos que cuestionamos. Se cambió el 50% del contenido del proyecto de ley”, sostuvo.

Afirmó que no están contentos porque saben las consecuencias, tanto para la Dirección de Registros Públicos como para el Servicio Nacional de Catastro, porque actualmente estas instituciones no funcionan como deberían.

“Esta ley no tiene presupuesto y según me explicó un miembro del Senado, no existe financiación para este cambio grande. En Registros Públicos falta papel y elementos para escribir. De acá a dos meses veremos las consecuencias, se va a retrasar mucho el proceso”, remarcó.

Anunció lobby con los diputados

En otro momento de la entrevista, la escribana adelantó que, a partir de ahora, los afectados conversarán con cada uno de los diputados que analizarán la normativa del RUN, buscando que se frene el avance.

Criticó el comportamiento de varios senadores, que de acuerdo a Brun no sabían qué decir cuando tenían que referirse al tratamiento de la ley. “Se los vio distraídos y lo que menos hacían era escuchar a sus colegas `con pienso`. Uno reconoció que no leyó y lamento que algunos de la oposición cambiaron el sentido de su voto”, agregó.

Mencionó que los sectores en protesta, propusieron que se posponga el estudio y haya una mesa de trabajo seria y responsable para adecuar la ley, “pero se perdió porque este bloque sabía que tenía que votar en ese sentido. Algunos estaban macaneando en la sesión”, enfatizó.

Argumentos para el rechazo del RUN, según escribana

Brun, explicó que no hay un solo país donde estos entes dependan del Poder Judicial y acá se le quiere dar mayor responsabilidad, con lo que la mora judicial seguirá.

Cuestionó que las tasas, ahora, subirán y habrá nuevos gravámenes. “Por qué quieren engañar a la gente que entiende poco o nada. A los escribanos no nos van a engañar”, subrayó.

Insistió en que continuarán con la campaña para explicar todos los puntos que no favorecen a mejorar el sistema.

Le piden al titular del Senado, Basilio Bachi Núñez, que les pida disculpas, porque se refirió hacia ellos con una ofensa, por la manera en que los escribanos cobran a los clientes.