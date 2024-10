“Planillerismo”: Yamy Nal cuenta lo que “sufrió” y lanza nueva amenaza a la prensa

Luego de haber sacado el dedo del medio a la prensa ante las preguntas sobre los sumarios que enfrentó cuando era funcionaria del Poder Judicial, por múltiples ausencias consecutivas, Norma Aquino dio su versión ante sus colegas del Senado. “Yamy Nal” aseguró sentirse atacada y acosada.

Afirmó que reaccionó así porque la insultaron al llamarle senadora planillera. Sin embargo, en el video se evidencia que la cronista le preguntó por sus ausencias. Atribuyó las acusaciones al hecho de que ella “está a full con el tema de las ONG y el banco Atlas”.

Manifestó que se busca “bastardear” lo que fue su “carrera en el Poder Judicial”. Luego, dio su argumento con respecto a los siete meses de ausencia consecutiva en el 2015 y los otros siete meses en el 2016.

Yamy Nal dice que fue “acosada” en el Poder Judicial

“Lastimosamente fue truncada (mi carrera) por algunos bandidos que hoy no están, porque uno de los bandidos fue el ministro Raúl Torres Kirmser (+), quien fue el que más me persiguió y me hizo un acoso laboral que me llevó a un derrame. Sí, tuve un derrame y por milagro sigo viva. El Estado me debe a mí, no yo”, aseguró.

Luego, siguiendo con su actitud prepotente, lanzó una preocupante amenaza: “Que sea la primera y última vez, porque voy a ir con mi ejército de abogadas a demandarle uno por uno a cualquier persona que quiera decirme planillera”, advirtió la senadora, en plena sesión del Congreso Nacional.

Aseguró seguidamente que fue “víctima de mobbing y acoso laboral” y no va a permitir que la acusen de planillera. Dijo que sus excompañeros de trabajo “saben las injusticias” que vivió.