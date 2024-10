Video: así respondió Yamy Nal las consultas sobre presunto planillerismo

La senadora colorada cartista Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, volvió al Congreso este miércoles luego de días ausente por un viaje a Costa Rica. Cuando se encontraba en el exterior, salió a luz que fue reiteradamente sumariada cuando era funcionaria del Poder Judicial, debido a múltiples ausencias acumuladas.

A su retorno, Yamy Nal fue consultada sobre esa situación por cronistas que cubren el Congreso. Ante la pregunta de cómo justifica esas ausencias, respondió inicialmente que “a ABC no”. Luego de cruzar una puerta, altamente custodiada por sus guardias, retornó hacia la prensa, pero no para responder las preguntas, sino para hacer un gesto grotesco.

Con el “dedo del medio”, la senadora Yamy Nal respondió las preguntas sobre presunto planillerismo cuando era funcionaria del Poder Judicial.

“La próxima le irá peor”, amenaza senadora

Apenas minutos después de hacer ese gesto, la parlamentaria ingresó a su cuenta de Twitter para lanzar amenazas en contra de la periodista de ABC Color Fiona Aquino.

“El periodismo no es poder judicial. No voy a permitir, insultos o violencia política so pretexto de LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Ojo!!! Ni porque está detrás de un micrófono. La próxima le irá peor! No permito ni voy a permitir falta de respeto, ni atropello a mi persona (sic)”, declaró la senadora cartista.

En un perfil en el cual se restringen las respuestas, calificó de “provocadora” a la cronista de ABC. Dijo que no se puede opinar con objetividad al “no conocer el contexto”, pero tampoco se tomó el tiempo de dar su versión.

“Podrida me tienen estos medios mercenarios (...) Me siento acosada por este medio y nadie me va a obligar a responder los insultos, menos de un medio amarillista mercenario como ABC”, declaró la senadora en sus redes.

Acumuló cientos de ausencias

Según los documentos a los cuales accedió ABC Color vía acceso a la información pública, la senadora fue sometida a sumarios administrativos varios. En el 2015, acumuló siete meses de ausencia y, al año siguiente, también faltó la misma cantidad de meses.

En su defensa, según el sumario, dijo que ella estaba prestando servicios para el entonces diputado Óscar Tuma y pidió la extensión de su comisionamiento.

Sin embargo, el Senado rechazó ante el Poder Judicial la extensión del comisionamiento y, además, Tuma negó que ella haya sido su funcionaria.

