Yamy Nal dijo que “le iba a dar una bofetada” a periodista tras consulta sobre planillerismo

La senadora Norma Beatriz Aquino, conocida popularmente como “Yamy Nal”, protagonizó un controvertido episodio al responder con un gesto obsceno y amenazas a una periodista de ABC Color, quien la preguntó sobre las denuncias de presunto planillerismo durante su tiempo en el Poder Judicial.

Aquino, visiblemente molesta por la pregunta, levantó el dedo del medio ante los periodistas. Posteriormente, en una entrevista radial, la parlamentaria admitió que “le iba a dar una bofetada, pero me atajé”. Aseguró además que no descarta perder la paciencia en futuras ocasiones.

Aquino sostuvo que las acusaciones en su contra se habrían hecho públicas justo después de que ella denunciara acoso laboral y otras injusticias en el Poder Judicial.

Senadora pretendió justificar planillerismo, pero sin documentos

La senadora justificó sus 14 meses de ausencias alegando problemas de salud, como un accidente cerebrovascular (ACV) y parálisis facial, supuestamente causados por el acoso laboral que sufrió en ese momento en el Poder Judicial.

Aquino insistió en que solicitó permisos y criticó que se le pidan documentos de hace seis años para probar su situación. “Yo tengo los documentos, pero no quiero que se utilice para el morbo”, afirmó.

Posteriormente, aclaró que los últimos permisos que realizó fueron sin goces de sueldo. “Hay mucha gente que me conoce en el Poder Judicial, quieren manchar mi honorabilidad de funcionaria”, señaló.

Agregó que había solicitado su retiro voluntario, pero le fue denegado, según sostiene, por el supuesto acoso laboral que ella sufría en ese entonces.

Yamy Nal amenazó a periodista

En un tuit publicado poco después de la confrontación, la senadora lanzó amenazas, indicando que “la próxima le irá peor”. Aquino argumentó que, en realidad, ella es la víctima en esta situación, ya que se siente “amenazada y violentada” por el medio y sus periodistas.

Según documentos obtenidos por ABC Color a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, Aquino enfrentó varios sumarios administrativos entre 2015 y 2016, acumulando siete meses de ausencia en cada uno de esos años.

En su defensa, Aquino alegó haber estado prestando servicios al entonces diputado Óscar Tuma, a quien pidió una extensión de su comisionamiento. Sin embargo, el Senado rechazó la solicitud y Tuma negó que ella haya sido su funcionaria.

Yamy Nal dice que tomará medidas legales

Aquino concluyó señalando que tomará medidas legales contra el medio por lo que considera un “acoso constante”, afirmando que “el periodismo no es el Poder Judicial” y que los medios no pueden mencionar su situación, pese a su cargo de figura pública. “Yo me voy a ir a un juez de paz y acusar de que constantemente me están acosando”, dijo a la 1020 AM.