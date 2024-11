Presupuesto General de la Nación: ¿cuánto dinero se otorgó a pedidos de aumento?

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dijo estar muy satisfecho con el trabajo que se realizó en el Presupuesto General de la Nación año 2025, pues de todas las solicitudes de aumentos que existieron, que eran muchas, solo se incorporaron pedidos por US$ 21 millones, de un presupuesto total de US$ 16.000 millones. En estos US$ 21 millones de incrementos ya se incluye el Poder Judicial, dijo el ministro.

“Congreso respetó el límite”

Dijo que si bien numerosas instituciones pidieron incrementos, el Congreso Nacional trabajó en forma apropiada, modificando el presupuesto según consideraron pertinente “dentro del límite máximo establecido por el Poder Ejecutivo”.

“A todo derecho de peticionar, está el derecho a denegar”, expresó el ministro al referirse a los numerosos pedidos de aumento que llegaron de las instituciones públicas.

Dijo no tener quejas de los congresistas, pues le ayudaron con las reformas. Aclaró que no se hizo una aprobación “a libro cerrado”, de lo que pasó que Ejecutivo, pero que el Parlamento fue “consciente” y se respetó el déficit fiscal.

En este punto, aclaró también que hay entidades como el Poder Judicial, cuyos presupuestos no pasan por el Ministerio de Economía.

“Tenemos que hacer más con lo mismo”

Fernández Valdovinos se sinceró con respecto a que el presupuesto “jamás alcanzará” para todo lo que el país necesita, pero que el presidente de la República fue claro en que “tenemos que hacer más con lo mismo”.

Con relación a los US$ 800 millones de recaudaciones extra que reportó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) señaló que este dinero se destinará a salud, educación, seguridad y transferencias sociales, entre las que se encuentra el programa “Hambre cero”.

Como aspecto positivo resaltó que el presupuesto aún tiene flexibilidad y por medio del crédito presupuestario se puede extraer dinero de estamentos que no lo usan y destinar a entidades que lo necesitan, sin generar descalabros financieros.