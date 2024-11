Senado pasa por alto amenaza de Yami Nal a periodista y Chase dice que no pueden sancionarla

La senadora cartista, ex Cruzada Nacional, Norma Beatriz Aquino, alias Yamy Nal, el miércoles pasado, respondió con un gesto obsceno cuando fue consultada sobre las acusaciones de presunto planillerismo. No quiso hablar del sumario al que fue sometida cuando era funcionaria del Poder Judicial, por acumular 14 meses de ausencia injustificada.

Minutos después de hacer ese gesto, la parlamentaria ingresó a su cuenta de X (ex-Twitter) para lanzar amenazas. “El periodismo no es poder judicial. No voy a permitir, insultos o violencia política so pretexto de Libertad de expresión ¡Ojo! Ni porque está detrás de un micrófono, dijo en alusión a la periodista Fiona Aquino. La próxima le irá peor! No permito ni voy a permitir falta de respeto, ni atropello a mi persona” (sic), declaró la senadora cartista.

La senadora, ante el pleno de la Cámara, volvió a amenazar por segunda vez: “Que sea la primera y última vez porque me voy a ir con mi ejército de abogados a demandarle uno por uno a cualquier persona que quiera venir a decir que soy planillera”, amenazó. Ese mismo día, la legisladora, a través de un medio radial, dijo que pensó en abofetear a la periodista.

El líder de la bancada cartista Natalicio Chase, dijo que tuvieron la reunión de bancada solo con dos presentes, y se dio por aprobada la lista de los proyectos que figuran en el orden del día del miércoles. “No pudimos hablar de nada, no hubo conversación sobre el tema”, dijo el senador.

“Nosotros no apoyamos ningún tipo de violencia de ninguno de los dos lados. No todas las personas tienen la capacidad de reaccionar ante un escenario tan difícil como son los medios de prensa. No obstante, yo estoy en contra de ese tipo de actitudes violentas. Yo creo que en su momento se va a analizar, no es un caso que le compete solo a la senadora Yami Nal sino a otros senadores de otros partidos”, dijo el senador colorado cartista.

De la reunión de la Mesa Directiva solo participaron Chase y el vicepresidente 1ro. de la Cámara de Senadores, Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista). La falta de quórum en la reunión se sumó a los cortes intermitentes de luz en el Congreso, por lo cual muchas actividades quedaron suspendidas.

Rechazan intención de sancionar a la senadora

Chase dijo que ni el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) ni la Mesa Directiva del Senado tienen la potestad para una sanción, y que lo único que está previsto para aplicar una sanción es a través de una propuesta del pleno, y que en la Constitución Nacional están definidas todas las sanciones.

Ante la consulta, sobre si no se estaría poniendo en peligro un derecho fundamental como la libertad de prensa y de expresión, Chase dijo que ellos no apoyan ni van a acompañar ningún tipo de agresión hacia los medios de prensa. “Vamos a garantizar su libre ejercicio”, dijo.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), acompañado de su esposa, Lorena Cabrera, y una delegación de senadores integrada por Patrick Kemper (ANR, HC), Derlis Maidana (ANR,HC)y Sergio Rojas (PLRA) viajaron a Taiwán para “fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y culturales”, según dijo Núñez. La delegación retornaría a nuestro país este fin de semana.