Desvío de combustible: “Si no denuncia, es cómplice”, dice diputado Raúl Benítez sobre intendente lambareño

El diputado independiente Raúl Benítez señaló que si se comprueba que existieron irregularidades en el uso del combustible en la Municipalidad de Lambaré, el intendente Guido González está obligado a denunciarlas.

Advirtió que si sabe del desvío de recursos y no lo denuncia, el administrador municipal se convierte automáticamente en cómplice, aunque él no haya sido el autor del hecho.

Recordó que el intendente tiene la obligación de velar por el uso que se le da al dinero que pagan los contribuyentes.

Lambaré es “parte de una interna estéril”

Según el análisis de Raúl Benítez, la ciudadanía lambareña está siendo parte de una “interna estéril” entre el intendente cartista y el grupo integrado por Carolina y Orlando Arévalo, también cartistas.

Esta guerra entre bandos “está llevando a destrozar más de lo que ya está la Municipalidad de Lambaré, porque pelean sobre quién es el dueño de la municipalidad”, lamentó Benítez.

No obstante, el diputado dijo que no le extraña para nada la práctica de desvío de combustible, pues sigue la “línea lógica del cartismo”.

“Si en Asunción tenemos un Nenecho que no puede explicar US$ 70 millones, ¿por qué en Lambaré no podríamos tener otro oficialista que no pueda explicar por qué usa el combustible?”, reflexionó el parlamentario.

Pelean por “quién se queda con el botín”

Lamentó que en la administración lambareña no estén discutiendo sobre qué servicios darán a los ciudadanos, sino sobre “quién se queda con el botín”.

Le recordó al intendente Guido González que debe ser responsable dentro de su administración.

El diputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala lambareña Carolina González de Arévalo, usaron en solo cinco meses 846 litros de combustible destinados a la Junta Municipal de Lambaré. El combustible para los cartistas se cargó con la tarjeta de Petropar en varios puntos del país, entre ellos en el departamento de Alto Paraná, donde coincidentemente la edil comunal posee institutos de formación docente.

Intendente “no descarta” denuncia

Estas cargas se realizaron entre diciembre del año pasado y abril último, a través de tarjetas magnéticas que se pagan con los recursos de la Municipalidad de Lambaré.

El intendente de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González Dans (ANR-HC), manifestó que no descartan una posible denuncia ante el Ministerio Público ante una presunta malversación de estos recursos que salen de la comuna que él administra. Dijo que el uso es responsabilidad de cada concejal y pidió tranquilidad a los lambareños ante este hecho que genera malestar.