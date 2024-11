Tour de diputados paraguayos en Estados Unidos: “No es ético ni moral”

Una comitiva de 15 parlamentarios viajó a Estados Unidos como parte de un tour y para “observar” las elecciones del país norteamericano. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el Congreso Nacional cubrió los gastos de los pasajes y viáticos.

Al respecto, el diputado Daniel Centurión (Fuerza Republicana) sostuvo que él aún no tiene una confirmación de que estos viajes hayan sido pagados con dinero público, aunque si este es el caso, sostuvo que “no es ético ni moral”, esto porque al mismo tiempo habría un 27% de la población en pobreza.

“Yo no quiero ser juzgador de mis colegas; esto es un cuerpo corporativo. Como Daniel Centurión, cinco años estuve al lado del presidente de la República y tuvimos invitaciones por todo el mundo, nunca me fui a costilla del erario público. Hice algunas consultas, pero no he tenido todavía la confirmación, hoy seguramente charlaremos en la Cámara de Diputados”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su criterio, solamente se justifican los viajes de los presidentes de la República y no así de otras autoridades, porque estos traslados claramente implican altos gastos del dinero público.

Lea más: Congreso pagó “tour” de 15 diputados a EE. UU. sin invitación oficial

“Línea política desde el quincho”

Otro aspecto que mencionó Centurión es que en la Cámara de Diputados “se instalan discursos políticos que no tienen nada que ver con lo que creen los parlamentarios”, esto porque puede venir una “línea política desde el quincho”.

“Más todavía en la bancada oficialista; un parlamentario que es olimpista hoy mañana le dicen que tiene que ser liberteño y va a ser de Libertad”, sentenció.

Según los datos que se manejan, los parlamentarios contrataron un tour llamado “The VIP Election tour”, que costó U$S 900 dólares por persona, solamente para hacer tres actividades turísticas y participar del “Election Party”.

Es decir, solo en eso, el Estado habría gastado más de G. 100 millones, esto sin los pasajes y hoteles.

Lea más: Cansada de ausencias de sus colegas, la diputada Vallejo tomará estas acciones

Lista de los viajeros

En fotos compartidas en redes sociales se observa que los diputados también aprovecharon para recorrer Estados Unidos y tomarse fotos como turistas.

La lista de los viajeros se conforma de la siguiente manera:

Johana Vega

Rocío Abed

Rodrigo Gamarra

Virina Villanueva

Cristina Villalba

Edgar Olmedo

Liz Acosta

Juan Maciel

Orlando Arévalo (Habría devuelto el viático)

César Cerini

Luis González Vaesken

Guillermo Rodríguez

Francisco Petersen

Juan Añazco

Sebastian Remesowski

Lea más: Con la tuya: Así la pasan bien los Diputados en su “VIP Election Tour” por Estados Unidos