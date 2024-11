Con la tuya: Así la pasan bien los Diputados en su “VIP Election Tour” por Estados Unidos

El mismo presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre confirmó que la institución a su cargo pagó los gastos de viaje de 15 diputados a los Estados Unidos de América, sin que hubiera ninguna invitación oficial, puesto que el país norteamericano no tiene acreditadas misiones de observación electoral. La mayoría de los diputados fue mediante una agencia de viaje para realizar el denominado “VIP Election Tour” (Exclusiva gira electoral).

Sin embargo, las fotografías muestran algo totalmente distinto a una “sacrificada” labor de observación como podría verse en nuestro país, ya que, a diferencia de Paraguay, donde pueden ver prácticas irregulares como el “arreo” de electores, la compra de votos, retención de cédulas y otras “costumbres”s conocidas por ellos, el “VIP Election Tour” hizo escala en lugares más turísticos.

Esta mañana, las diputadas cartistas Virina Villanueva y Rocío Abed, junto a su colega cartista Orlando Arévalo disfrutaron de un recorrido por el Capitolio, ubicado en Washington D.C., el cual no es gratis, tiene un costo de US$ 49,50 a US$ 55 por persona, que no figura al menos en el “paquete básico” del VIP Election Tour, que tiene un costo de casi US$ 900.

Arévalo -que supuestamente devolvió el viático, aunque aún no se demostró documentalmente, también aprovechó para visitar al Art Institute of Chicago (Instituto de Arte de Chicago), ubicado a unos 566 km de Washington.

Con la cara como “Rocky”

Otros que aprovecharon para visitar un sitio icónico, esta vez se trata de la estatua de Rocky Balboa, personaje de la conocida saga de películas de boxeo escrita y protagonizada por el actor, director y productor Sylvester Stallone, ubicada en Pensilvania, a unos 258 km. de Washington.

Frente a esta estatua, posaron con los brazos en alto, la diputada cartista Johanna Vega y el diputado colorado disidente “Juanchi” Maciel.

Crucero por el Potomac con bufet

Por su parte, el domingo, los diputados cartistas Rocío Abed, Cristina Villalba, Virina Villanueva, Orlando Arévalo, Rodrigo Gamarra (este último dijo que pagó íntegramente su viaje) disfrutaron de una comida a bordo de un crucero por el río Potomac en Washington.

En fotos y videos se puede apreciar además las comidas con las que se deleitaron los legisladores, mientras disfrutaban de una privilegiada vista de la ciudad desde el río.