Vicepresidente del Senado habla de “ir más allá” por viaje injustificado de parlamentarios a EE.UU.

Debería “ir más allá” que devolver los viáticos, dijo el senador Ramón Retamozo, sobre los parlamentarios que viajaron a Estados Unidos. Retamozo es el actual presidente en ejercicio del Congreso Nacional en ausencia de Basilio “Bachi” Núñez.

“Estaban en un lugar de turismo, todavía no se inició el trabajo en forma oficial para actuar. Yo no sé si recibieron oficialmente la invitación. Creo que la legislación de los Estados Unidos no permite luego tener observadores en las elecciones”, expresó.

Agregó que deben ser los técnicos quienes definan cómo calificar el accionar de sus colegas, siendo que fueron a un evento sin invitación oficial para ser supuestos observadores.

“No tanto la devolución, yo creo que tiene que ir más allá, si es que no corresponde el pago me parece que tiene que ir más allá, eso seguramente los técnicos deberían de calificar, si es que no corresponde con la devolución, cada uno es responsable de sus hechos, entonces hay que ver un poco administrativamente cómo se considera esto”, refirió.

Lea más: Latorre oculta cuánto dinero del contribuyente se gastó para el tour de diputados

Retamozo no sabe situación de ley anti-ONG

Retamozo también fue consultado sobre la situación de la ley conocida como anti-ONG, a lo que respondió que él es interino y que la misma se encuentra en el Poder Ejecutivo.

“Yo tengo entendido que eso ya está remitido a la presidencia. Exactamente, no sé, yo apenas soy un interino. Hay que esperar que regrese el presidente del Senado, el senador Basilio Núñez”, respondió.