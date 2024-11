Caso Lalo Gomes: Contradice la información que nos dieron en el Congreso, afirman

El senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que existen dos cuestiones serias: en primer lugar un grave error de procedimiento por no hablar de mala fe. “Fue un grave error de procedimiento, pero además esto contradice la versión que vinieron a darnos acá en el Congreso”, dijo el senador al cuestionar la contracción y recordar que en la sesión reservada les señalaron que él disparó, y que con esta pericia se comprueba que él no disparó”, dijo el legislador.

Como otro hecho significativo el senador y exministro del Interior en la era de Fernando Lugo manifestó que es sumamente llamativo que el operativo haya sido nocturno. Indicó que los casos son excepcionales y tienen que estar motivados, explicados y justificados. “No tenía ningún sentido romper la puerta de la última habitación donde sabían que estaba el diputado y donde no tenía de qué manera escaparse. No podía salir de esa habitación, no tenía ningún sentido forzar la situación para que se genere esta posibilidad de un enfrentamiento a tiros”, manifestó.

Indicó que lo grave es que se contradice con la versión oficial que les dieron y fue avalada por la Policía y la Fiscalía. También dijo que no es normal que una prueba balística se demore por tanto tiempo y que recién ahora se haya dado a conocer. “Estaban esperando que el tema se enfríe más dijo”, el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Muere el diputado “Lalo” Gomes en tiroteo con la Policía

El legislador dijo que se trata de un procedimiento sensible, no porque se trate de un diputado, sino porque se trata de una organización criminal peligrosa y cuestionó que el Comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez, ni el ministro del Interior, Enrique Riera se hayan enterado del procedimiento de allanamiento.