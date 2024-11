La respuesta del Gobierno a la pericia balística que aparentemente descarta que “Lalo” Gomes disparó

El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, compartió que el resultado de pericia balística de la Fiscalía apunta a que el cartista no disparó contra los agentes que irrumpieron en su vivienda y que lo terminaron ejecutando.

El resultado laboratorial refuerza la hipótesis de la familia Gomes de que el diputado fue asesinado con premeditación y se contrapone a la versión oficial de los intervinientes, quienes aseguran que atacaron al legislador como reacción a los disparos que este ejecutó.

El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el resultado de esta prueba no es conclusiva para la investigación. Además, indicó para dilucidar este tipo de casos se requiere conjunción de todos los elementos y, en ese sentido, señaló que los datos balísticos no son las únicas pruebas sobre lo ocurrido.

“De lo que sé de Derecho penal, las pruebas conclusivas son la suma y el conjunto de las mismas. También sé que este tipo de cosas no son concluyentes”, declaró.

Gobierno esperará conclusión de investigación fiscal

Riera agregó que el Gobierno se sostendrá en la versión oficial de la Policía hasta que concluya la investigación del Ministerio Público.

Mencionó que, ante este tipo de informes, quiere mantenerse con “prudencia y paciencia”, pues no quiso extenderse en su opinión para —refirió— no entrar en polémicas.

“La posición del Ministerio y de la Policía, más allá de lo que se publique, es esperar con paciencia la investigación fiscal, no nos queda de otra, porque, si no, estaríamos discutiendo todas las pruebas a medida que vayan apareciendo. (…) Estamos seguros de que es un procedimiento ajustado al marco de la ley. La Policía no entró por entrar, entró porque tenía orden”, dijo.

El resultado de la pericia balística, elaborado por la perito forense Jazmín Cabrera de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a pedido de la Fiscalía, señala que la prueba de parafina practicada al cuerpo del exdiputado dio negativo a nitrito, plomo y bario, que están relacionados con disparos de arma de fuego.