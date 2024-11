Más de 2.230 litros de combustible se habrían cargado al vehículo de Arévalo

Un registro de cargas muestra que entre abril del 2022 y abril del 2024 habrían sido cargados un total de 2.236 litros de combustible al vehículo Nissan Patrol, propiedad del diputado colorado cartista Orlando Arévalo, con recursos de la Municipalidad de Lambaré.

En la planilla a la cual accedió ABC Color aparecen cargas hasta por G. 1 millón, de una sola vez, a la camioneta del parlamentario.

El informe muestra que entre abril del 2022 y diciembre del mismo año se le habrían cargado 787 litros de combustible al lujoso automotor del diputado cartista. En todo el 2023 habría sido beneficiado con 1.124 litros, mientras que entre enero y abril de este año superó 320 litros, según el documento.

Por lo general las cargas se habrían realizado en el departamento Central, entre Lambaré, Luque y Asunción.

Estas cargas tienen que ver con la tarjeta con terminación 52321. En lo que respecta a la tarjeta-flota de Petropar, con terminación 57120, se habría usado incluso en viajes al interior del país, entre Tobatí, Salto del Guairá y Ciudad del Este.

Denuncia clonación

La concejala de Lambaré Graciela Carolina González, esposa del diputado Arévalo, manifestó ayer que se habría clonado su “flota” de Petropar y culpó al intendente de Lambaré, “Guido” González, de utilizar el carburante.

“El intendente clonó mi tarjeta, ellos utilizaron ese fondo, quien pidió la auditoría fui yo, no el intendente”, sostuvo. Visiblemente nerviosa, aseguró que las acusaciones del uso de combustible por parte de ella y su esposo son “calumnias y difamación” (sic), dijo Carolina González.

La edil comunal, apuntando a los cronistas de prensa, advirtió: “Por qué no investigan antes, investiguen, porque yo sí les voy a demandar a ustedes”, subrayó.

Mostró también una hoja que sería un resumen emitido por Petropar, que habla de los tiques que se generaron solo del 2014 y no de los años anteriores, donde se presume que se hizo mayor parte de la carga.

Este mismo documento no hace referencia a ninguna clonación si habla de un “reemplazo de otra tarjeta sin aclarar taxativamente quien sería el usuario”.

El encargado en ese entonces del rubro de combustible en la Dirección General de Desarrollo y de Servicio era Ricardo Uribe, quien en sus redes sociales se muestra como un activo operador de Orlando Arévalo y Carol González.

Uribe Cartasso estuvo hasta principios del 2023 en la comuna lambareña y ahora ya está mejor en la Defensoría del Pueblo con un salario de G. 5.000.000, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Analiza denuncia penal

El intendente de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González, señaló que sus asesores están analizando la situación y no descarta una denuncia por malversación porque hay sospechas que Orlando Arévalo haya usado para actividades personales el combustible destinado a los concejales de la Municipalidad de Lambaré. Descartó que hayan clonado la tarjeta de flota de la concejala.

“Esa tarjeta no se puede clonar, eso no es cierto, nosotros no clonamos. Esta auditoría surge precisamente a pedido suyo (Carol González) de manera detallada sobre el uso de combustible de los concejales, entonces yo le llamé al director Arnaldo Rodríguez y le dije que solicite a Petropar que nos informen cómo se están utilizando, a qué vehículo están cargando y dónde se cargan los combustibles de los concejales”, explicó Guido González.

Aseguró que él no usa la flota de la comuna para sus actividades personales.

Diputado logró aumentar su fortuna en los últimos años

Un descomunal crecimiento patrimonial registró el diputado cartista y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Gabriel Arévalo Zielanko. Así al menos lo evidencian las declaraciones juradas que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR).

Los documentos revelan que de una fortuna de G. 1.425 millones en 2017 –cuando era director general de instituciones de formación profesional del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)– pasó a declarar G. 4.678 millones de patrimonio en 2023 al asumir como legislador colorado. Es decir, triplicó sus bienes en seis años sin declarar PASIVO NI DEUDA algunos.

Los registros detallan que el legislador colorado ingresó como funcionario del MEC el 1 de agosto de 2012. Inicialmente, ocupó el cargo de director de Educación Artística de la cartera estatal, con un salario mensual de G. 4.365.800.

En 2016 logró ubicarse como director de Educación Permanente, para luego pasar a ocupar en 2017 el puesto de director de instituciones de Formación Profesional del Tercer Ciclo, con una remuneración mensual de G. 11.406.837, de acuerdo a los registros.

Arévalo figuraba en el MEC hasta el 12 de abril de 2022, como técnico en una supervisión y catedrático en el Centro Nº 11-392 San Rafael de Lambaré.

El año pasado, declaró que sus ingresos mensuales ya eran de G. 292.174.820, provenientes de honorarios de G. 110 millones; remuneraciones de G. 7.174.820; ingresos por enseñanza de G. 75 millones e ingresos por granja de G. 100 millones.

De acuerdo con lo que declaró, el año pasado su patrimonio neto ya superaba los G. 4.678 millones.