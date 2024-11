Opositores y sociedad civil lanzan marcha contra el autoritarismo y atropello cartista

La “Marcha por la Justicia y contra todas las injusticias” es la iniciativa de los legisladores de la oposición y la sociedad civil que tiene como fin denunciar el autoritarismo del actual gobierno. La marcha iniciará en Caacupé e irá hasta Asunción.

La exsenadora Kattya González (ex-PEN), quien fue destituida el pasado 14 de febrero, inició la conferencia de prensa -acompañada de senadores, diputados y miembros de la sociedad civil- en la explanada de la sede del Poder Legislativo. Se preguntó y cuestionó al mismo tiempo: ¿quién no ha sufrido una injusticia en el Paraguay?, ¿quién no ha mendigado en nuestro país medicamentos, camas, insumos y atención en algún hospital de cualquier parte del país?, así como ¿quién no sufrió una escuela que se cae a pedazos y maestros sin rubros?

“¿Cuántos jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo digno no se encontraron con barreras de desigualdades?”, recordó. Indicó que ella y otros sufrieron el peso de una ley injusta y violenta de senadores y diputados que solamente piensan en sus intereses y en los intereses de su patrón. Mientras el pueblo sufre, ellos se llenan de privilegios como el seguro médico vip, los viajes parlamentarios, etc. “¿Quién no ha sufrido la marcha de una justicia lenta y corrupta que es generosa con los poderosos e implacables, con los más débiles?”, reflexionó y dijo que marcharán por todas esas injusticias.

La actividad se iniciará el domingo 17 en la misa central de Caacupé, avanzando por Ypacaraí, Itauguá, Capiatá y Fernando de la Mora, hasta llegar a Asunción el jueves 21 de noviembre. Los parlamentarios opositores y miembros de la sociedad civil invitan a la ciudadanía a sumarse.

Participaron de la conferencia de prensa, además de la exsendora González, el diputado Raúl Benítez (Independiente, ex PEN), la diputada Johanna Ortega (PPS), el senador Ignacio Iramain (Independiente), la senadora Esperanza Martínez (FG) y la concejal de Asunción, Jazmín Galeano (Independiente).

Marcha contra el autoritarismo y atropello cartista: denunciarán casos de corrupción

Ermo Rodríguez, de la sociedad civil, afirmó que aproximadamente 100 personas y más estarán marchando y dijo que a cada paso que darán denunciarán las diferentes injusticias que se están cometiendo en la República del Paraguay. “Denunciaré a Santiago Peña por su mentira por atropellar los derechos del pueblo, lo denunciaremos a la mayoría de los senadores y diputados, salvo raras excepciones”, anunció.

Asimismo, manifestó que denunciarán los viajes, los privilegios existentes de los parlamentarios, mientras el pueblo pasa hambre, miseria y pobreza; denunciaremos a la Fiscalía pusilánime y la mayoría de ellos que está al servicio de los que tienen del poder político y económico. También denunciaremos al Poder Judicial. “Nos sentaremos a conversar con la gente, a escuchar su dolor, escuchar su rabia, escuchar sus injusticias y juntos de esas conversaciones ir construyendo un Paraguay diferente”, manifestó.

