¿Por qué invertir en Paraguay? Santi Peña cita siete razones clave

Este jueves se inauguró la Expo Paraguay - Brasil 2024. En su discurso, el presidente Santiago Peña resaltó que Brasil es el principal origen de las inversiones extranjeras directas en nuestro país. Dijo que eso ha sido vital en sectores como la intermediación financiera, equipos y maquinarias, el comercio, textil y el transporte.

“Queridos amigos brasileños, no hay mejor país para invertir que el Paraguay. Permítanme repetirlo, no hay mejor país para invertir que el Paraguay. Desde luego que muchos de ustedes pueden decir que como presidente de esta hermosa Nación no puedo decir otra cosa, pero la única verdad es la realidad”, sostuvo el mandatario.

Siete razones para invertir en Paraguay

Luego de esas afirmaciones, el presidente Peña enlistó los razones por las cuales considera que el Paraguay es el mejor destino para los inversionistas. A continuación, una lista de los siete argumentos brindados por el Presidente de la República:

Una economía estable: Paraguay es un país que ha demostrado incansablemente ser predecible y seguro para la inversión, con una economía estable, con una economía baja, con una inflación baja, con un tipo de cambio competitivo y una legislación favorable al capital extranjero. Acuerdos justos: El país ofrece “protección al inversionista mediante tratados bilaterales que garantizan el trato justo, la no discriminación, la libre transferencia de fondos y la solución de controversias por vías pacíficas”. Crecimiento e inflación: Paraguay tiene una de las tasas de crecimiento más sólidas de la región, con un crecimiento del 4,7% el año pasado y con una proyección del 4% para este año, además de una inflación que está por debajo del 4%. Muchos jóvenes: El país cuenta con una población donde el 70% tiene menos de 40 años, “lo que representa una fuerza laboral joven y dinámica”. Ventajas competitivas: Paraguay cuenta con regímenes especiales que otorgan beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que se dedican a actividades productivas, como la Maquila, la ley 6090, la zona franca. Estos regímenes permiten a las empresas acceder a mercados internacionales con ventajas competitivas, reduciendo sus costos operativos y tributarios. La reciente obtención del grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgo Moody’s: “Este sello de confianza internacional envía un fuerte mensaje a los inversores de todo el mundo sobre la confiabilidad de nuestro país para desarrollar proyectos en un ambiente de negocios favorables”. Variedad: Paraguay tiene además una gran diversidad de sectores de exportación e inversión que van desde las tradicionales, como la agricultura, la ganadería y la energía, hasta los emergentes, como la industria, los servicios, la tecnología y el turismo.

