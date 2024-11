Senado aprueba aumento salarial para el personal de blanco del Hospital de Clínicas

Parlamentarios opositores alertaron que existe un reclamo pendiente de médicos que no reciben aumento salarial desde hace 12 años y que este grupo de profesionales de la salud pasarán a percibir un salario superior a un terapista o médico de otros centros hospitalarios.

El proyecto de ley que contempla un aumento salarial para 1603 cargos de la categoría del nivel “S” del personal sanitario compuesto por: asistente de enfermería, enfermero, asistentes de distintos niveles hasta supervisor, luego jefe de departamento de sección, servicio de obstetricia, auxiliares y otros técnicos obstetras que trabajan en el establecimiento de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

El senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que le llamaba la atención que no se reprogramen para aumentos salariales los rubros de subsidio para la salud, elementos de limpieza, útiles etc. El senador consultó a sus colegas a quiénes beneficiará la normativa. Indicó que la normativa generará una asimetría con los médicos quienes hacen 12 años no tienen un ajuste salarial. “Los médicos van a ganar menos”, manifestó y dijo que debían ser conscientes que están generando otra asimetría”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Muchos de estos enfermeros son docentes y hasta jefes de cátedras, no es el primer año que se está corrigiendo esta asimetría”, dijo el senador Dionisio Amarilla (Ex-PLRA), saliendo al paso de las declaraciones del senador Filizzola.

El senador Filizzola dijo que uno de los terapistas que cuida a Milan Alexander hace más de 15 horas en el Hospital de Acosta Ñu, por un trasplante del corazón percibe G. 5 millones, y le mencionó que desde el 2012 no recibe un aumento salarial. “Para corregir asimetrías hay que corregir todas las asimetrías, y, si los recursos son escasos, tenemos que ajustar, de tal forma que sea gradual”, manifestó el opositor.

Lea más: La frustrante declaración de un médico por la diferencia salarial con los nepobabies

“Lo que se va a aprobar es tremendamente injusto y tremendamente irresponsable, porque no se puede privilegiar a un sector y postergar a otro”, dijo el parlamentario quien dijo que no pide que uno gane menos y otro más, sino que se eliminen las asimetrías en la medida de lo posible”, manifestó el senador, al señalar que el lugar donde se operó a Milan “se cae a pedazos”, pero no hay recursos.

También mencionó que el médico Marcos Melgarejo, cirujano jefe que dirigió el trasplante del corazón de Milan dijo que gana G. 5.000.000 y tiene un vínculo. “Fíjense el valor que le damos a la vida. ¿Quién gana G. 5.000.000 acá en el Congreso? y un cirujano que hace un trasplante del corazón... me van a decir que no es irresponsable (esta diferencia), y después hablan del derecho a la vida”, cuestionó el senador.

La Cámara de Senadores también aprobó y remitió al Poder Ejecutivo un proyecto de ley de modificación presupuestaria de G. 934.859.386 para la Universidad Nacional del Este. Serán para 104 cargos de docentes con salarios de G. 1.400.000 y G. 1.700.000.