Invitan a marcha contra injusticias y autoritarismo

La exsenadora Kattya González (exPEN), expulsada el 14 de diciembre en un cuestionado proceso de pérdida de investidura impulsada por el cartismo, y el dirigente de Partido Paraguay Pyahura, Ermo Rodríguez, visitaron ayer ABC. Invitaron a una marcha contra las injusticias, el autoritarismo, los privilegios y el atropello cartista.

La marcha se iniciará el domingo 17 de noviembre en la misa central de Caacupé hasta llegar a Asunción. La “Marcha por la Justicia” avanzará por las ciudades de Ypacaraí, Itauguá, Capiatá y Fernando de la Mora, hasta llegar a Asunción el jueves 21 de noviembre.

Sobre la idea la marcha, Ermo Rodríguez dijo que organizarla no fue fácil e indicó que participan varias nucleaciones. Dijo que en nuestro país “hay mucha injusticia” y esa situación, día a día, el pueblo lo sufre”.

“Vamos a empezar a andar, a hablar con la gente, intentar construir proyectos políticos porque las necesidades son muchas. Apuntó que el 20 de noviembre en la Plaza Uruguaya, “esperamos que los asuncenos nos acompañen a la marcha ciudadana por la justicia y que la gente se una. Construir el relato cara a cara con la gente, porque ellos, quienes están ahora en el gobierno, quieren robarnos el sueño de la libertad y la democracia”, manifestó.

Por su parte, Kattya González dijo que el cartismo “robó el relato” de la realidad. Preguntó, por ejemplo, qué familia querría que 15 diputados viajen a hacer turismo en Estados Unidos.

“¿Quién no ha sufrido una injusticia en el Paraguay? ¿Quién no ha mendigado en nuestro país medicamentos, camas, insumos y atención en algún hospital de cualquier parte del país? ¿Quién no sufrió una escuela que se cae a pedazos y maestros sin rubros? ¿Cuántos jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo digno?”, dijo González.

Seguidamente, señaló que el plan cartista se ejecuta y lo advirtió el 14 de febrero pasado (cuándo fue expulsada).

“Ahora van contra la prensa, como la comisión “garrote”, que es nefasta, seguirán tomando cada espacio de luz que tienen en el Estado”, indicó.

En tanto, Ermo Rodríguez recordó que el 2013, cuando asumió el presidente Horacio Cartes, Paraguay Pyahura advirtió el peligro del “Nuevo Rumbo”, como la Alianza Pública Privada (APP) y Fuerza de Tarea Conjunta ( FTC). Dijo que hay mucha preocupación en la ciudadanía de cómo avanza el autoritarismo.

Cometieron delito

En otro momento, la exsenadora Kattya González dijo que los 15 diputados, la mayoría cartistas, que viajó de turismo a Estados Unidos con dinero público, cometieron delito e indicó que la Fiscalía debe actuar de oficio. “Hay agencias de viajes generan invitaciones que son ficticias, hay delito de malversación de fondos y lesión de confianza”, expresó.