Intendente no garantizó calidad de almuerzo escolar, según Contraloría

La Contraloría General de la República presentó su informe final sobre la auditoría realizada a la administración Municipal durante la gestión de Mónica Martínez de Ramírez (FG) hasta noviembre del 2021 y de Líder Fabián Almada (FG), quien asumió en diciembre del 2021 y sigue siendo intendente.

En cuanto a las observaciones detectadas por el ente contralor se encuentra que la administración municipal durante el 2021 y el 2022 no tuvo los antecedentes de la empresa contratada y recién se levantaron luego de manera incompleta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Asimismo, la entrega de alimentos no fue sostenida durante todo el año escolar en ambos años, y en especial durante el 2021, cuando los estudiantes estaban dando clases de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus y tampoco la intendencia consideró otras fuentes de financiamiento, si es que no disponía de todo el dinero para cubrir el año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concejales municipales rechazan ejecución presupuestaria 2022 en San Patricio, Misiones

La Municipalidad de San Patricio no realizó la convocatoria correcta para la adquisición de kits de alimentos no perecederos durante el ejercicio fiscal 2021, asimismo aceptó facturas que no se encontraban debidamente completadas, como comprobantes de las compras realizadas.

No hubo control de calidad, según Contraloría

Por otro lado, los auditores no visualizaron documentos que avalen un control o monitoreo efectivo por parte de la Municipalidad de San Patricio sobre las entregas realizadas, calidad de los servicios, y cantidad de Kits de alimentos entregados durante el 2021. Similares observaciones hicieron en el periodo 2022. Es decir, en ambos años la gestión de los intendentes no aseguró que la alimentación que recibieron los niños eran de calidad.

Asimismo, no se encontraron los legajos la notificación de adjudicación al oferente en el marco del contrato, con la empresa proveedora.

Lea más: Contraloría aplaza a tres instituciones y una obtuvo calificación cero

En tanto que las entregas se realizaron para los alumnos de la escuela San Isidro Labrador, la escuela Virgen de Caacupé, la escuela Las Residentas y el Colegio Nacional San Patricio.

Lo que se analizó

El equipo auditor analizó los contratos que fueron mediante “concurso de ofertas” con la empresa Delicias.com representado por María Belén Zaracho, durante el 2021 fue por G. 214 millones y durante el 2022 fue por G. 293 millones.

La auditoría que llevó adelante la Contraloría abarcó también la revisión documental que respaldan los recursos destinados por la Municipalidad de San Patricio al Programa de Alimentación Escolar y Control Sanitario, remitidos al EA, la verificación in situ en las instituciones educativas del distrito que fueron beneficiadas, la revisión documental de las rendiciones de cuentas de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) específicamente sobre los destinados al programa de alimentación escolar, el análisis de los documentos proveídos por las empresas contratadas.

En cuanto al descargo del intendente actual Líder Fabián Almada (FG), fue que “buscarán la forma de mejorar la administración, el control y monitoreo de los contratos” para garantizar una buena gestión municipal y evitar los cuestionamientos. Mientras que Mónica Martínez de Ramírez se allanó a lo que contestó su sucesor.