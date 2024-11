Diputados insisten en crear comisión para investigar muerte de Lalo Gómes

El diputado abdista Daniel Centurión indicó que, tras enterarse que de las dos pericias realizadas al cuerpo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC), en una de ellas no existía rastro de pólvora, pidió que el responsable político y el responsable operativo de la Policía Nacional de explicaciones de la muerte del parlamentario amambaiense ocurrido el pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda de Pedro Juan Caballero.

El diputado abdista expuso su posición en redes sociales y el diputado Rodrigo Gamarra, a su habitual estilo prepotente, cuestionó dicha posición argumentando que el día del homicidio todos los demás “miraron al costado por que el fallecido era un cartista”. En respuesta a eso, Daniel Centurión le dijo que desde el principio pidió esclarecer el caso, fue a visitar a la viuda de Lalo Gomes durante el velatorio y que ahora, con el resultado dispar de las pericias, insiste en que se debe conocer a los responsables del “operativo fallido”.

“Yo no tengo patrón”, contesta diputado abdista a parlamentario cartista

“Al apreciado Rodrigo Gamarra le digo que yo no tengo patrón, mi único patrón es mi conciencia. Me dijo que yo miro al techo, que me mantuve en la tibieza, pero, en su momento yo ya pedí aclaración y lo vuelvo a hacer ahora”, dijo el diputado Daniel Centurión durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja a la cual, una vez más, no asistió el diputado Rodrigo Gamarra. La sesión pasada tampoco estuvo porque fue de “tour” por Estados Unidos con la excusa de “observar las elecciones presidenciales”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Centurión instó a sus pares, principalmente cartistas, a tener opinión propia y no actuar como “la policía del pensamiento” con las personas que no tienen el mismo criterio que ellos.

“Yo no quiero que ninguno de los colegas se conviertan en la “policía del pensamiento”, no quiero que vengan como nuestros hermanos mayores a controlarnos y nos repriman. Yo no quiero que repriman mi pensamiento y posiciones. Yo respeto el pensamiento de todos, respeten el mío”, reclamó Centurión.

En otro momento, dijo que él está seguro que Eulalio “Lalo” Gomes fue ejecutado, que fue un operativo fallido del Ministerio Público que terminó con la muerte de su colega. Indicó que, si bien el fiscal General Emiliano Rolón pidió prudencia, él se mantiene en la posición de que debe existir un acompañamiento a la investigación para garantizar la transparencia.

“El colega fue ejecutado, fue un operativo fallido porque terminó en la muerte de un colega. Yo había planteado ya la conformación de una comisión de esta cámara, de 6 miembros, para que puedan acompañar la investigación y vuelvo a insistir ahora”, sostuvo el abdista.

Lea más: ¿Lalo Gomes fue ejecutado?: pericia contradice versión de la Policía

Hubo negligencia del Ministerio Público, dice reemplazo de Lalo

Por su lado, el diputado Santiago Benítez (ANR-Independiente), quien asumió tras la muerte de Eulalio Gomes, secundó el pedido de Daniel Centurión y remarcó que antes ya solicitó la creación de una Comisión Bicameral de Investigación, pero que lamentablemente no corrió.

“Yo solicite una Bicameral de Investigación y, ya que no corrió, me sumó al pedido del colega de que se cree una comisión que acompañe la investigación especial de Lalo Gómes. Estoy hablando de un colega que estuvo con ustedes aquí, no importa que perteneciera a otro movimiento del Partido Colorado. Estamos hablando de una persona, de un legislador. La familia merece una investigación exhaustiva”, dijo el diputado Benítez.

Lea más : Muerte de “Lalo” Gomes: Rolón dice que es “prematuro tomar conclusiones definitivas”

Agregó que se necesita acompañar la investigación del Ministerio Público porque no confía en la imparcialidad, teniendo en cuenta que existió una negligencia de parte de los que ejecutaron el allanamiento.

“No importan la investigaciones paralelas que se está haciendo. Él fue muerto en su casa y merece que se aclare bien. Se habla de resultados de parafina, resultados que se contraponen. ¿Por qué el Ministerio Público no avanza, como debería ser, con la investigación? Ellos no va aceptar que cometieron un error en el procedimiento. No van a aceptar que fue una negligencia. El fiscal general no va a aceptar y van a buscar la manera de retorcer esta investigación”, finalizó Santiago Benítez.