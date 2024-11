Lo que decía el nuevo secretario de Estado de EE.UU. sobre Paraguay y las sanciones

Ayer, Marco Rubio, senador republicano de Florida, fue nombrado como secretario de Estado por el gobierno de Donald Trump. Al ocupar el cargo, se convertirá en el primer descendiente latino en ocupar este puesto en la Casa Blanca. Rápidamente, el cartismo salió al paso para felicitarlo, mediante el presidente Santiago Peña y el de Diputados, Raúl Latorre.

Estas felicitaciones podrían tener su origen en la posición que Rubio adelantó hace algunos meses. El entonces senador norteamericano Marco Rubio estuvo por Paraguay en febrero de este año, se reunió con el Presidente y varios legisladores. Semanas después, fue entrevistado por un periodista llamado Gabe Groisman y la nota se encuentra disponible en Standpoint Podcast.

En esa entrevista, habló sobre Paraguay, las sanciones y la falta de “atención” a países que calificó de pequeños.

“Nosotros simplemente no le prestamos suficiente atención al hemisferio occidental. Y eso un gran problema. Eso es lo primero. El segundo problema que tenemos es que tenemos esta tendencia, particularmente porque no se está prestando tanta atención en los niveles altos. Eso permite a personas de niveles inferiores en el Departamento de Estado y, a veces, en las propias embajadas, a actuar básicamente como matones, ir a los países y decir: ‘Bueno, no nos importa si querés estar más cerca de Estados Unidos. No nos gusta que estés haciendo esto o aquello’”, manifestó, haciendo alusión a sanciones de las embajadas.

Aseguró en otro momento que eso pasa en países socialmente conservadores, como Paraguay o Guatemala. “Y, ya sabés, nuestra embajada se molesta cuando esos gobiernos no adoptan el Mes del Orgullo Gay o lo que sea. Y esos líderes dicen: ‘Miren, somos un país socialmente conservador. No es que las cosas no vayan bien aquí'. Y así terminamos, a pesar de que quieren estar más cerca de Estados Unidos geopolíticamente, terminamos condenándolos o sancionando a personas o lo que sea. Entonces, eso se ha convertido en un problema”, declaró Marco Rubio en esa entrevista que data del mes de marzo del 2024.

Aseguró que se delega “demasiada autoridad” a los embajadores designados en cada país. “Terminan intimidando a algunos de estos líderes de maneras contrarias a nuestros intereses nacionales. Eso es algo que debemos abordar”, sostuvo.

Mencionó su visita a Paraguay y dijo que fue el primer senador en pisar territorio guaraní en los últimos 40 años. “Y esto simplemente les da un ejemplo de, sí, están sucediendo muchas cosas en el mundo. Paraguay es un país pequeño, pero esto demuestra que todavía hay muchos lugares a los que simplemente no les prestamos mucha atención”, recalcó Rubio.

Tras la victoria de Trump, cartistas anunciaron lobby para revertir sanciones contra Cartes

Luego de la virtual victoria electoral de Donald Trump, desde el cartismo anunciaron que trabajarán para revertir sanciones políticas y económicas que fueron tomadas durante la administración de Joe Biden contra Horacio Cartes y otros referentes de su movimiento político.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, incluso confirmó que va a hacer “lobby” con el nuevo gobierno norteamericano para revertir las sanciones contra su líder. Sobre la calificación de “significativamente corruptos”, afirmó que en el gobierno anterior los cartistas fueron “perseguidos”, se filtraron datos sensibles y se “enviaron datos erróneos”.

Por ello, afirmó que van a hacer “el lobby correspondiente, con o sin autorización, para que sea revertida la injusticia que en su momento se cometió”.

