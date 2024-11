Aldo Cantero niega chats que adjuntaban documentos de carpeta solo a su cargo

“Jamás escribí eso, jamás”, declaró ayer en la 1080 AM el fiscal Aldo Cantero. Fue ante la consulta sobre los chats filtrados en marzo pasado y en los cuales se evidenció cómo Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, era “informado” sobre la causa abierta al expresidente Mario Abdo Benítez y algunos exintegrantes de su gabinete.

En esas conversaciones se mostraba cómo Cantero recibía aparentes instrucciones del abogado del actual titular del Partido Colorado. Incluso, se remitían documentos adjuntos, como oficios o declaraciones testificales que habrían sido cambiadas a medida y que debían ser comentada al “señor”.

Llamativamente, la documentación es parte de la carpeta de investigación a la cual solo tenía acceso el fiscal Aldo Cantero. Más coincidente es que gran parte de los documentos “sustentan” la imputación contra Abdo Benítez y otros que el mismo Cantero firmó luego junto a su colega Giovanni Grisetti.

“Niego categóricamente todo lo que se escribió”, señaló Cantero, olvidando capaz el pequeño gran detalle de los documentos adjuntos.

Cantero habla de hackeo y montaje

El agente, para justificar su versión, habló de un supuesto montaje y hackeo de sus redes sociales. “Yo fui objeto de hackeo de cuentas, de cuentas de Instagram, de todo lo que tengo en las redes sociales, pero esos mensajes son totalmente montados”, señaló.

Lo curioso es que el fiscal Cantero nunca realizó una denuncia formal y solo recurrió –según dijo– a pedir un “favor” a funcionarios del Departamento del Cibercrimen de la Fiscalía, a fin de que revisen todo su celular. “Justamente se encontraron que se activaron varias cuentas mías en otros dispositivos. Ahí pudieron haber hecho lo que quieran”, aseguró.

Afirmó que no formalizó una denuncia. “Simplemente fui al Departamento de Cibercrimen. Yo fui fiscal de Delitos Informáticos y me asesoré con la gente que me acompañó en ese momento en los departamentos que hacen justamente los análisis de los sistemas”, indicó.

Cambio de teléfono

El fiscal Cantero no supo precisar el periodo del hackeo de su teléfono. “Hace años, el año antepasado y pasado. Sufrí un ataque de hackeo, fue el antepasado y el año pasado”, indicó. Ocho meses después insistió que nunca tuvo contacto con el abogado Ovelar. Aunque, en otro momento, declaró que fue desde que salió de la causa.

Al consultársele si para la última investigación en su contra entregó su aparato celular, más aún tras los chats filtrados, contestó que no lo hizo porque ya cambió de teléfono y afirmó que lo hizo antes de que salieran a luz los mensajes. “Eso está en el expediente y en el sumario administrativo”, añadió.