IPS con calificación “cero”, según Contraloría

El doctor Jorge Brítez, titular del Instituto de Previsión Social (IPS), el pasado 10 de abril remitió a la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, un completo “Plan de mejoramiento administrativo” en donde indicaba que se haría seguimiento a las recomendaciones dejadas por los auditores. Sin embargo, no se ejecutó ni una línea de esa documento.

Lea más: Consejeros del IPS cobran millones para decidir estupideces, cuestiona diputado

Es decir, Jorge Brítez prometió mejorar el ente previsional, pero no cumplió absolutamente nada. Las recomendaciones eran sobre el seguimiento de las reparaciones de edificios administrativos y centros asistenciales del país. La falta de control hizo que se expidieran certificados de las supuestas obras fiscalizadas solo en los papeles, pues el avance en el terreno era menor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, con base en las acciones de mejoramiento propuestas por la institución, esta arroja un promedio de 0,00 que equivale al nivel de No Cumplido, con un 0 % de cumplimiento. Esta situación se debe a que los tres puntos no fueron cumplidos. Ninguna de las acciones reportadas fue satisfactoria, ya que no se presentan procedimientos sobre las diferencias monetarias detectadas, ni investigaciones internas, además, las adecuaciones del control interno informadas no cuentan con documentos de respaldo”, reza parte del documento emitido por la Contraloría General de la República.

Asimismo, la Contraloría indicó que la evaluación y el seguimiento de las acciones de mejoramiento institucional presentó restricciones debido a que las autoridades del IPS no remitieron los documentos que respaldan las acciones.

Las observaciones de la Contraloría al IPS

Entre las observaciones que el equipo auditor de la CGR hizo al Instituto de Previsión Social está que se debía verificar las obras de reparación de edificios administrativos y centros asistenciales. Sin embargo, las autoridades de la previsional no procedieron en la cuantificación de las cantidades ejecutadas para realizar las correcciones correspondientes en los certificados de avance de obras.

Tampoco se hizo la adecuación de los ítems que no estaban de acuerdo a la documentación técnica y, mucho menos, se impulsó una investigación interna para detectar las diferencias entre cantidades certificadas y las ejecutadas, así como incumplimientos de especificaciones técnicas y normas. Estas desprolijidades ocasionaron una diferencia de G.106.408.096.

Lea más: Jorge Brítez aprobó pagos de obras ahora calificadas como “fantasmas”

Además, hubo observaciones sobre la reparación de la unidad sanitaria de Minga Guazú, en donde se han detectado diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, así como incumplimientos de especificaciones técnicas. Debido a la deficiente tarea de fiscalización hay una diferencia de G. 369.725.

Así como en las obras ejecutadas en la ciudad de Presidente Franco se han detectado diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, así como incumplimientos de especificaciones técnicas y normas, que generó una diferencia de G. 99.158.425.

Asimismo, la CGR insta a las autoridades del IPS a implementar el Plan de Mejoramiento, en el más corto plazo y dar cumplimiento a todas las acciones de mejoramiento correctivas no contempladas, de manera a subsanar la totalidad de falencias detectadas.