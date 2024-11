Consejeros del IPS cobran millones para decidir estupideces, cuestiona diputado

El diputado opositor Walter García (YoCreo) indicó que los seis consejeros del Instituto del Previsión Social (IPS) son una pesada carga para los aportantes, eso teniendo en cuenta las decisiones que toman en detrimento de los verdaderos que la previsional. Haciendo referencia al ahora ex consejero Aníbal de los Ríos, quien dijo “que no hay que gastar dinero en hospitales del interior, sino en los de Asunción, porque estos son los que reditúan en la imagen de las autoridades”.

Walter García indicó que el gobierno de Santiago Peña es ineficiente e ineficaz al mantener el sistema corrupto encabezado por el doctor Jorge Brítez al frente del IPS y no impulsar un profundo cambio para mejorar la calidad de la atención de los aportantes.

“Eficiencia significa hacer bien las cosas. Eficacia es hacer las cosas que hay que hacer, y este gobierno de Santiago Peña no es eficiente ni eficaz porque en los hospitales del IPS falta de todo”, cuestionó el diputado altoparanaense.

Criticó también la cantidad de contratos innecesarios que hace el IPS, lo que tildó de despilfarro, mientras el sistema de salud está colapsado.

“La realidad hoy del IPS es que un solo analgésico se tiene, no hay jeringas, guantes. Los aportantes se deben humillar para recibir una atención. El laboratorio no funciona. Cuando no tenás nada, el asegurado que ya está siendo robado, porque hay que llamarlo así, porque está siendo robado, debe ir a surtirse de una farmacia externa”, puntualizó García.

Agregó que sin embargo, el IPS se da el lujo de tener contratos siderales con los abogados, con salario de más de G. 90 millones, cuando el IPS en los departamentos no tienen ni guantes, pero si plata para contratos.

“Los consejeros que cobran más de G. 30 millones, para reunirse una vez al mes y tomar decisiones estúpidas. Nos dicen que no hay plata para la salud, pero se mantienen los despilfarros y los privilegios de unos pocos”, finalizó el diputado García.