Peña compara su gestión de gobierno con la victoria de la Albirroja: ¿qué dijo?

El presidente Santiago Peña aprovechó la reciente victoria de la Selección Paraguaya sobre Argentina, 2 a 1, para trazar paralelismos entre el partido de fútbol y su visión de su gestión de gobierno. Durante un acto oficial en Limpio, Peña celebró el triunfo de la Albirroja y usó como una metáfora para describir el trabajo colectivo y el rol de todos para “lograr un gol”.

El mandatario destacó que, al igual que en política, las confrontaciones son inevitables, pero insistió en avanzar hacia metas comunes. “La pregunta es: ¿cuáles son los partidos que queremos jugar? Los que jugamos cuando entregamos viviendas, cuando avanzamos con el programa Hambre Cero y buscamos que el 100% de los niños tengan almuerzo escolar. Esos son partidos importantísimos”, refirió el mandatario, haciendo alusión a sus “victorias” logradas.

Según refirió Peña en su discurso, el campeonato que su gobierno quiere ganar es cuando todos los paraguayos tengan un futuro mejor: “Qué los niños tengan un plato de comida, un techo digno, y nadie viva en condiciones precarias”, subrayó.

Peña enfatizó que ganar este “campeonato” requiere trabajo en equipo, donde cada sector cumpla su rol. “El que defiende debe defender, el mediocampista recuperar la pelota y el delantero meter el gol. Pero nadie puede anotar sin el apoyo del equipo. Nosotros, como autoridades, no podemos meter el gol sin el respaldo de la gente”, afirmó.

Pedido de apoyo a las organizaciones civiles para meter su gol

En su discurso, Peña hizo un llamado a las organizaciones sociales y al sector privado para respaldar su gestión. Destacó su labor es fundamental para lograr cambios significativos. “Si logramos multiplicar este pensamiento y más paraguayos entienden que pueden hacer algo, este Paraguay será el mejor país del mundo”, expresó el presidente.

Sin embargo, su pedido de apoyo se da en un contexto paradójico. Actualmente, está en manos de Peña la decisión de promulgar o vetar la controvertida ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, conocida como la “ley anti-ONG”. Este proyecto genera rechazo por parte de diversas entidades civiles, que consideran la normativa una amenaza para su funcionamiento y autonomía.

Peña piden enfocarse en los desafíos

Peña reconoció que el camino hacia el progreso aún es largo y que no deben conformarse con pequeños logros. “Todavía no ganamos el campeonato. Ahora estamos entusiasmados, pero esa satisfacción no debe ser definitiva. Debemos seguir insatisfechos, porque aún queda mucho por hacer”, puntualizó.

El presidente instó a los paraguayos a “enfocarse en los próximos partidos”, al igual que la Selección Paraguaya debe concentrarse en los siguientes partidos del camino al Mundial 2026. “La Albirroja nos demuestra que no existe un equipo imbatible, y Paraguay tiene mucho por delante para pelear”, concluyó.