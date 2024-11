Santiago Peña adelanta apoyo a ley “anti-ONG”

El presidente Santiago Peña no quiso confirmar si promulgará o no el cuestionado proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, conocida como ley anti-ONG. Sin embargo, adelantó que está a favor de la transparencia y que no encontraron ningún cuestionamiento desde el punto de vista legal. “Creo que ya es conocida la posición del Ejecutivo”, dijo.