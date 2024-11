Video: Celeste Amarilla considera un “tremendo error” la promulgación de ley anti-ONG y esto dice sobre Leite

El viernes pasado, el presidente Santiago Peña promulgó la ley anti-ONG, pese a todos los cuestionamientos. Al respecto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) consideró que el mandatario cometió un “gran y tremendo error”.

“Teníamos ya alguna fe en él para poner un poco en orden las cosas que el Senado y Diputados atropelladamente sacan; tenía más esperanzas”, apuntó.

También dijo que Peña “está dando un paso peligroso porque está cediendo su autonomía a un recién llegado a la política” y sostuvo que esta “burda guerra contra las ONG” puede tener repercusiones negativas para nuestro país en lo que refiere a las relaciones internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“De nada sirve que el Presidente viaje todo el tiempo y promocione el país si luego tiramos una ley como esta. Yo estoy convencida, pero convencida, que ni él (Santiago Peña) ni Fernández Valdovinos (el ministro de Economía) están de acuerdo con esta ley”, agregó.

Lea más: Esta es la verdadera motivación de la ley anti-ONG, según líderes indígenas

Celeste Amarilla “tirotea” contra Leite

Seguidamente, dijo que no puede creer que Peña haya “cedido” solamente ante el senador Gustavo Leite, porque, a su criterio, el legislador es “un accidente”.

“No puedo creer que ceda ante Leite. Leite no existe para la política paraguaya. Es un accidente del Senado por su cartismo, porque es el cartero de Cartes, es uno de los perros de Cartes que viene acá a morder y lleva las noticias al quincho. No debería ceder Santi Peña y no entiendo lo de Leite”, sentenció.

Lea más: Ley anti ONG: dos cartistas celebran y un disidente habla de “engaño”