Video: Santiago Peña cuenta qué se fue a hacer en la Cumbre del G20

Santiago Peña participó como invitado especial del presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, en representación de Paraguay, en la reunión del G20 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

“Estamos terminando la reunión del G20 realmente una oportunidad única para el Paraguay. Estuvimos participando ayer de las dos sesiones: eliminación de la pobreza y erradicación del hambre, y hoy la transición energética, donde Paraguay tuvo la oportunidad de poder transmitir su posición”, dijo.

Contó que se sintió honrado por la invitación del presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, ya que Paraguay es un país pequeño, pero con un gran potencial, por lo que el poder participar en estas reuniones de tan alto nivel lo dejó contento, según refirió antes de anunciar su retorno al país..a

“He tenido la oportunidad de conversar con varios jefes de Estado dentro de las sesiones que han sido sesiones privadas y luego también con los líderes de las diferentes instituciones multilaterales de crédito, el caso del presidente del Banco Mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la directora de la Organización Mundial del Comercio”, destacó.

Santiago Peña y la transición energética

El Presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, resaltó que hablaron de la transición energética para reducir la dependencia de derivados del petróleo en la segunda jornada de las reuniones del G20.

“En la segunda jornada del G20 hablamos de la importancia de una transición energética para reducir la dependencia de derivados del petróleo. Paraguay está comprometido con la diversificación de la matriz energética con su abundante energía hidroeléctrica, la incorporación de energía solar e hidrógeno verde y explotando la producción de biomasa y biocombustibles. Paraguay demuestra en el presente que un futuro más sostenible es posible”, publicó en su cuenta oficial de X.

Durante su discurso a los líderes del G20, Peña destacó que los logros de las negociaciones diplomáticas inteligentes en un mundo cambiante, complejo y, en ocasiones, hostil, deben ser celebrados, por lo que felicitó al Grupo de Trabajo sobre Transiciones Energéticas por haber alcanzado un consenso en Foz de Iguazú para acelerar las transiciones energéticas limpias, sostenibles, justas e inclusivas.

“También reconozco el liderazgo fundamental de Brasil en este logro, esencial para nuestro progreso colectivo hacia la transición energética. Mi más profundo agradecimiento a nuestros queridos amigos brasileños. La amenaza ominosa y urgente del cambio climático nos obliga a unirnos para diseñar modelos efectivos que permitan descarbonizar nuestros sistemas energéticos. Estos modelos deben reconocer las desigualdades globales y los desafíos específicos que enfrentan los países en desarrollo, especialmente en el acceso a recursos financieros”, sostuvo.

Peña destaca a Paraguay por el liderazgo en producción de energía limpia

Dijo que a pesar de la percepción de ser un país pequeño, Paraguay es más grande en extensión que Alemania y ya es un líder mundial en la producción de energía limpia.

“Mi país contribuye con solo un 0,02% a las emisiones globales y, sin embargo, se destaca por su producción de electricidad limpia y renovable. Tal vez me equivoque, pero creo que somos uno de los pocos países –si no el único– con una matriz energética 100% limpia, renovable y verde en el mundo. Nuestras grandes plantas hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina, son un ejemplo no solo de integración inteligente y relaciones exteriores fraternas, sino también de nuestro compromiso con la energía limpia”, refirió.

Dijo que como un país que ha florecido tardíamente en el desarrollo productivo, Paraguay tiene la ventaja de adoptar modelos ambientalmente sostenibles utilizando nuevos métodos y tecnologías, a diferencia de los países más desarrollados que se industrializaron hace décadas sin estas herramientas y que resultó en mayores impactos ambientales, mientras que Paraguay se desarrolló de manera sostenible desde el inicio.

“La producción diaria de energía de Itaipú evita la emisión de aproximadamente 87 millones de toneladas de dióxido de carbono en comparación con el carbón y 39 millones de toneladas en comparación con el gas natural. Esta producción reemplaza el equivalente a 550,000 barriles de petróleo o 50 millones de metros cúbicos de gas natural”, destacó.

Peña asegura que no hubo deforestación en la región oriental desde el 2004

Resalto además la biodiversidad única del país, con el 44,3% del territorio nacional cubierto por bosques, el 94,5% de las áreas de cultivo de soja en la Región Oriental, donde se consolida como el sexto mayor productor mundial, y afirmó que las mismas “no han experimentado deforestación desde 2004″, pese a que en setiembre se registraron varios incendios forestales en todo el territorio nacional.

“Creemos, en esencia, que la transición energética debe basarse en principios justos, y que los países desarrollados no deben imponer cargas indebidas a los países en desarrollo. Queridos amigos, Paraguay no es parte del problema, pero sí es claramente parte de la solución a la crisis del cambio climático. Mi país ya ha demostrado que el crecimiento económico es posible manteniendo un compromiso con la conservación y la gestión sostenible de los recursos”, reiteró.

“Cada generación en la larga historia de la humanidad ha enfrentado sus propios desafíos únicos. Nuestra generación enfrenta uno excepcional: debemos ser capaces de salvar el planeta mismo. Y peor aún: debemos hacerlo sin sofocar el crecimiento económico. ¿Estaremos a la altura de este enorme desafío? Como un optimista incurable, estoy convencido de que sí lo estaremos. Y, como dijo William Faulkner de manera memorable: “Creo que la humanidad no solo perdurará: prevalecerá”, concluyó.