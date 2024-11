“No es un caprichito mío”, dice Celeste Amarilla sobre vehículo blindado que se le asignará

La Cámara de Senadores destinará de los recursos públicos G. 286.000.000 para blindar uno de los automóviles que estaría a disposición de la senadora Celeste Amarilla (PLRA). La legisladora liberal, meses atrás, había solicitado al presidente Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) un vehículo blindado tras revelarse una amenaza que recibió del diputado abatido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), meses antes de su fallecimiento.

En una de las documentaciones que se encuentran el el portal de Contrataciones Públicas se justifica el procedimiento del blindaje para el vehículo tipo automóvil marca BMW modelo 330i año 2020 y señala que es necesario la realización de un procedimiento de contratación para el servicio de seguridad reforzada de un vehículo existente en la institución, para ofrecer la seguridad, protección y el cumplimiento de las funciones legislativas.

Entre los oferentes presentados se menciona a Paraguay Segurity S.A., cuyo monto total de la oferta es de G. 230.000.000. Su representante es José Gómez y Armor del Paraguay cuya oferta es de G. 319.000.000 y en representación de la empresa figura Evelio Martínez.

La senadora dijo que ella no se encarga de los gastos que implicará blindar su propio vehículo por una cuestión conceptual. Dijo que el Estado se lavó las manos en el atentado contra el exfiscal Marcelo Pecci y que deben cuidar del presidente Santiago Peña por la cadena de mando y toda la inestabilidad que se podrá generar.

“Lo mío también es una cuestión institucional del Congreso a mí no me amenazaron por una cosa de mi vida privada. Yo no estoy expuesta por mi vida privada, yo estoy expuesta por mi trabajo en el Congreso y si yo nomás me cuido luego se van a desentender y van a decir. Ah, no, pues ella ha blindado, a lo mejor, no sé, (le falta) un milímetro y no de 2 milímetros”, dijo la parlamentaria.

Indicó que la amenaza que recibió también es institucional. “Si a mí me matan también va a ser un quilombo acá, también va a ser un quilombo, porque va reclamar mi partido porque se le cuida o no se le cuidó. Luego, le mató Cartes, imagínense todo lo que va a ocurrir, entonces no es un caprichito mío, esta fue una amenaza fundada, clara, existente, con testigos, donde no solamente es mi hermano (Felino Amarilla), sino que hay ganaderos testigos que estaban ahí”, enfatizó.

La senadora liberal dijo que no quiere que se gaste G. 300 millones, salvo que le digan que no hay disponibilidad presupuestaria. Entonces, yo voy a venir, le voy a decir a ustedes (prensa). Ah, bueno, ahí ando con mi vida, porque no hay la plata, que no endilguen a mí una licitación, un negociado, verdad que no endilguen después a mí, el auto no sé que, el auto de no sé quién”, sostuvo.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) había revelado que el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes la había amenazado de muerte, información que llegó a través de su hermano, el abogado Felino Amarilla. El mismo relató que Gomes -dos meses antes de su fallecimiento ocurrido en agosto pasado- le dijo que tenía “fusileros” que podían matarla y que debía tenerle miedo.