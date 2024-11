Santi Peña no se anima a desafiar al Congreso sobre el incremento de dietas

En conferencia de prensa con los medios, el presidente de la República no se animó a decir expresamente que no corresponde el incremento en las dietas que se estarían planeando en la Cámara de Senadores. Se limitó a informar que este aumento no se incluirá dentro del actual presupuesto y que recomiendan que no se apruebe. Sin embargo, enfatizó que tampoco puede “salir a denostar las aspiraciones genuinas que tenga otro poder del Estado”.

Ante la insistencia en las consultas, expresó a los medios que no le sacarían “una consideración negativa hacia otro poder del Estado”, pues siempre les pide apoyo para aprobar proyectos y ellos lo respaldan.

Añadió que a los legisladores les tiene “gratitud”, pues aprobaron 50 leyes en los últimos meses. Dijo que está “abierto a conversar”, para que los intereses del Poder Legislativo no vayan en contra de los del Ejecutivo.

Reconoce “frustración de la ciudadanía”

Recordó que el 1 de setiembre inició el tratamiento del presupuesto y que fueron varios meses de debate para llegar a la aprobación en la Bicameral y en Diputados.

Mencionó que reconoce la frustración de la ciudadanía y que los cuestionamientos son válidos, por no ver avances en la atención y que salgan reclamos de diferentes sectores, pero responde a eso con la forma en que trabaja, por ejemplo, en la ley del servicio civil.

Hace unos días surgió la información de que los legisladores del Senado tendrían la intención de eliminar el cupo de combustible de 5.000.000 de guaraníes, pero harían una reasignación por el mismo monto para aumentar los gastos de representación que perciben mensualmente junto con su dieta parlamentaria. De ser así, los congresistas pasarían a ganar de G. 32 a 37 millones.

