Dionisio Amarilla tilda de “patrioteros” a quienes cuestionan autoaumento de legisladores

Luego de que la Comisión de Presupuesto del Senado emitiera su dictamen a favor de la reasignación del G. 5.000.000 de vales de combustible y G. 1.200.000 de seguro médico a las dietas y gastos de representación de los legisladores, Dionisio Amarilla aseguró que fue la Cámara de Diputados la que garantizó la partida presupuestaria.

“La justificación se sustenta en que las partidas presupuestarias se han garantizado desde la Cámara de Diputados, entonces en vez de llevar a vales de combustible y seguro médico, la propuesta de varios colegas fue la de llevar a gastos de representación la mitad y a dietas la mitad”, indicó.

Además, trato de fariseos y “patrioteros” a quienes cuestionan este autoaumento que se reasignaron los parlamentarios.

“Lo que no me parece correcto a mí, es que los mismos fariseos de siempre que invocan la bandera del patriotismo, con realidad están actuando de patrioteros y al actuar de patrioteros, entonces mi postura firme es, ok, que los patrioteros tampoco se beneficien y dejemos sin efecto esto”, expresó.

Amarilla asegura que si propone eliminar autoaumento, se aprobaría igual

El senador expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aseguró que en el caso de que él proponga eliminar el autoaumento, sus colegas lo aprobarían de igual manera.

“Probablemente, si yo propongo que no se apruebe, se va a terminar aprobando”, refirió.