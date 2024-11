Listas sábanas: senador admite que hay conversaciones para aplicarlas en elecciones generales

En varios foros y un seminario sobre reforma electoral, se está tratando el posible cambio de un tema que se considera una conquista (voto preferencial) porque permitió sincerar las elecciones y que los electores elijan directamente a su candidato de preferencia sin que finalmente aparezcan otros que consiguen puestos de relevancia, a través de las listas sábanas.

En varias conversaciones se está debatiendo abolir el desbloqueo de listas de candidatos, admitió el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla. En contacto con ABC TV, expresó que no es un proyecto concretado.

“Se habla de que en las internas de los partidos, las listas sigan siendo desbloqueadas, pero que en las elecciones generales, no”, sostuvo. Argumentó que es para elegir a los mejores representantes y que estas posturas son por cuestionamientos “serios” porque alegan que no representan a cierta parte del pueblo.

En otro momento reconoció que también se conversó de que sea al revés. “En conclusión, una de las elecciones, ya sea internas o generales, podría hacerse con una lista cerrada”, sostuvo.

Negó actividades con personas ligadas al narcotráfico

En otro momento del contacto, Amarilla se refirió a las personas que son investigadas por presunto narcotráfico.

“Es incómodo repetir la aclaración. No acciono contra los fiscales, porque yo soy abogado y ejercí la profesión. Incluso tengo asesoramiento de un excelente profesional que me dice que no hay de qué preocuparse”, resaltó.

Comentó que como persona pública, tiene dos opciones, una es accionar por usar su nombre y otro que curse la investigación de manera normal.

“Estoy tranquilo, quien nada debe nada teme. Todos sabemos que muchos procedimientos jurídicos son extorsivos, por eso hacemos una supervisión. No soy responsable de lo que los imputados hablen entre ellos”, concluyó.