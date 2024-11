Aprueban “cheque en blanco” de US$ 404 millones para el ministro de Economía

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) indicó que el servicio de resiliencia y sostenibilidad es un programa diseñado para apoyar a los países que implementen reformas macroeconómicas con financiamiento a largo plazo y con condiciones favorables. “Nuestro país es el primer país sudamericano en ser incluido en este programa, lo que permitirá acceder a recursos para financiar proyectos de capital y otros gastos prioritarios”, dijo el legislador oficialista.

Como puntos más importantes, indicó que el objetivo del financiamiento es mejorar la estabilidad macroeconómica y apoyar de forma estructurales para un crecimiento sostenible en línea por compromisos internacionales relacionados con el cambio climático y la resiliencia económica. Respecto al monto y a las condiciones de financiamiento se señala que nuestro país podrá acceder a un máximo de US$ 302.100 de derechos especiales de giro bajo el programa SRS.

Indicaron que el préstamo tiene un plazo de reembolso de 20 años con un periodo de gracia de 10 años y medio y una tasa de interés de aproximadamente 0.95% como tasa básica y 50 puntos básicos adicionales por cargo del servicio. Según Ovelar, es la más baja respecto a otros organismos financieros internacionales.

Asimismo, explicó que los fondos se usarán para financiar el Presupuesto Nacional con enfoque en gastos de capital y contenidas en la ley 1535/1999 sobre la administración financiera del Estado. Según el senador, el proyecto busca posicionar al Paraguay como un país comprometido con reformas estructurales que promuevan la sostenibilidad económica y ambiental con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En contra del proyecto del FMI

El senador José Oviedo (Yo Creo) preguntó a sus colegas por qué ya no se hacen cargo del pago de las deudas, “quizás calculan que la situación económica va a mejorar, pero yo no veo mecanismos que lleven a mejorar la economía del futuro. Estamos endeudando a personas que todavía no nacieron, dentro 40 o 50 años nuestros hijos y préstamos van a estar pagando y seguramente no van a ver el fruto de ese dinero”, indicó el senador opositor al cuestionar el endeudamiento.

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que en el Senado “hablamos en difícil para que la gente común no entienda. El servicio de resiliencia y sostenibilidad es la que está incorporada a la agenda 2030, donde países desarrollados plantean que nosotros paguemos las consecuencias del cambio climático que ellos mismos produjeron. Ahora resulta ser que prestan plata a muy buena tasa de interés para la republica bananera como la nuestra, y son ellos los que nos imponen las condiciones del préstamo.

“Estamos endeudando a personas que están por nacer en créditos que vamos a pagar a 10, 20 y 30 años ¿Por qué este gobierno no hace los préstamos que puede pagar?, ¿por qué la bicicleteada del dinero para que futuras generaciones?”, se preguntó la parlamentaria opositora, al señalar que le están dando un “cheque en blanco” de US$ 404 millones al ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, de quien dijo funge de presidente de la República.

La senadora Yolanda dijo que el proyecto es inconstitucional y afirmó que el Congreso está autorizado a aprobar créditos no cheques en blanco. ¿Cuál es la atribución que tenemos? Les recuerdo que es el 202 de la Constitución Nacional. Está prohibido para los senadores otorgar líneas de créditos o cheques en blanco al Ejecutivo, a efectos de que el Ejecutivo realice empréstitos que consideren convenientes, a los plazos e intereses que consideren”, manifestó.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) expresó que está aumentando el nivel de endeudamiento a niveles sumamente peligrosos porque ya hemos superado el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).