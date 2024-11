El cartismo con “Bachi” Núñez en la presidencia busca “perpetuarse” en el Senado

Ante el temor de perder la mayoría, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), opera fuertemente para continuar como titular del Congreso. Pero su intención no consiste solo en lograr una reelección (rekutu) por un año más sino modificar el Reglamento Interino de la Cámara Alta para extender a dos años el periodo de mandato.

Con esta nueva movida del cartismo, se estaría consumando una nueva traición dentro de Honor Colorado, teniendo en cuenta que se había acordado que el próximo periodo (del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026) le debería corresponder a Derlis Maidana (ANR, HC), quien es el segundo senador colorado más votado.

El senador Núñez opera para “perpetuarse” en la presidencia del Senado en momentos en que se define la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y los autoaumentos para cada uno de los 125 legisladores (45 senadores y 80 diputados) de G. 32.774.000 a G. 38.974.000 y aumentos salariales para funcionarios del Senado y del Congreso, en el marco de la ley de la carrera legislativa, que regirá a partir del año que viene. Se habla de que “Bachi” ya tiene los números suficientes (requiere al menos 23 votos de un total de 45) para llevar adelante el plan.

A esto se suma el plan de reorganización estructural que pretende implementar Núñez para eliminar 300 direcciones y dejar sólo a 30 directores. Informó hoy en conferencia de prensa que ya conversó con autoridades de la Cámara de Diputados y que la intención es impulsar el proyecto de la carrera legislativa de forma conjunta, pero si no hay acuerdo, el Senado gerenciará.

“Bachi” dijo desconocer la intención de adelantar la elección preparatoria para la elección de la Mesa Directiva del próximo periodo que va del 1° julio del 2025 al 30 de junio del 2026. Esto sumado al plan de modificar el reglamento interno del Senado para que el mandato se extienda por dos años, y en su caso llegar hasta el 30 de junio del 2027. De esta manera, el cartismo buscará asegurarse su copamiento en el Senado.

Indicó que con 23 votos puede seguir o convertirse en líder de la bancada cartista o ser un legislador más. Cuando fue consultado sobre la intención de modificar el reglamento interno, “Bachi” preguntó cual sería el problema y que no hay impedimento de la Constitución Nacional. Reiteró que él no presentó ningún proyecto, pero que no se enojará si es que se le elige por todo el periodo parlamentario.

Cuando fue consultado si temía perder la mayoría dentro de su sector, “Bachi” indicó él no está interesado en impulsar su permanencia en la presidencia del Senado.

Más adelante, el titular del Congreso negó que exista alguna pelea con su colega de bancada Silvio Ovelar, de quien dijo que fue su líder y una persona a quien respeta. También reconoció a su colega Derlis Maidana (ANR, HC), quien “es uno de los senadores con más votos y el que más trabaja”, dijo.

Una vez más admitió su intención de ser presidente del Senado y dijo: “Ser presidente del Senado no es una cuestión de acuerdos tácitos. Es de votos”, dijo al recordar que el senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR, Independiente), presidió el Senado durante tres años de forma consecutiva porque “los colegas confiaron en aquel momento en él y tiene los votos y y continúa”, dijo.

Nuevamente cuando se le consultó si le gustaría presidir por tres años el Senado respondió: “¿A quien de los 45 no le gustaría ser presidente, o ustedes no quieren más que yo sea presidente? Creo que eso es el trasfondo”, se respondió, bromeando con los periodistas durante una reunión de prensa antes de la sesión extra.

Resistencia a Retamozo

La Mesa Directiva del Senado tiene a “Bachi” como presidente, al senador Ramón Retamozo (ANR) como vicepresidente 1° y a Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA pero aliado cartista) como vicepresidente 2°. Sin embargo, existe resistencia dentro del propio cartismo para mantener a Retamozo en el cargo, según fuentes legislativas. Recientemente el presidente Santiago Peña vetó totalmente una creación de cargo para su hija, Emilce Retamozo, quien pretendía tener una dirección general en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y percibir G. 17 millones.