Senado aprueba proyecto que insta a dejar el “tavycismo” en los tres poderes del Estado

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, autora del proyecto de declaración mencionó que la implementación de un programa de capacitación en lengua y literatura castellana para los funcionarios es una necesidad imperiosa, ya que en múltiples ocasiones se encuentra con informes, dictámenes y otros documentos con múltiples errores ortográficos, de redacción y sintaxis.

Mencionó que en los 1 año y medio que están en el Congreso percibió que la mayor debilidad que tienen los funcionarios y los senadores es el uso correcto de la lengua castellana. “Yo me incluyo en este grupo de personas que necesitan perfeccionarse y me entristece y me golpea la vista cuando veo sucesivos errores ortográficos”, lamentó Paredes.

Asimismo, comentó que existen proyectos de ley que vienen de distintos ministerios y que están plagados de errores ortográficos. Recordó el caso del proyecto de ley de la carrera del servicio civil, que fue iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue recientemente sancionado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concurso del MEC: 54 cargos administrativos disponibles para 401 postulantes

“Realmente hay personas que tratamos de mejorar y de sacarnos un poco ese ‘tavycismo’ que tenemos todos de repente. Me molesta mucho ver estas reiteradas faltas ortográficas, necesitamos cursos de ortografía, gramática, redacción y tenemos que impulsar a través de los tres poderes del Estado”, manifestó la parlamentaria de la oposición.

Senadora menciona beneficios de implementar un programa

La parlamentaria de Cruzada Nacional sostiene que la implementación de programas de redacción y gramática reviste necesidad por varias razones entre las que menciona la mejoría de la comunicación institucional, ya que según considera, un dominio adecuado del idioma castellano por parte de los funcionarios garantiza que la comunicación institucional, tanto interna como externa, sea clara, precisa y coherente.

Lea más: Aplazo masivo en concurso: la fuerte crítica de la Pastoral Educativa Católica al MEC

Asimismo, sostiene que un lenguaje claro y preciso es esencial para la elaboración de documentos de carácter público, como informes de gestión, presupuestos y rendiciones de cuentas. Refiere, además, que en un país bilingüe como el nuestro es fundamental que los funcionarios dominen el castellano de manera adecuada, entre consideraciones que fueron citadas por la parlamentaria opositora en la fundamentación de su proyecto de declaración.