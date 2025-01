Viajes de Peña: se está “desgastando” y “actúa como canciller”, dice Leite

Pese a ser del movimiento de Gobierno, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) fue hoy “autocrítico” sobre varios puntos. Por ejemplo, habló de los siempre cuestionados viajes del presidente Santiago Peña.

“Yo soy de los que dicen que el Presidente está haciendo un gran trabajo en diplomacia presidencial. Nosotros podemos ayudar mucho en diplomacia parlamentaria, pero creo que tenemos que concentrarnos en donde vamos a sacar resultados y tenemos los aliados más firmes: Washington, Taiwán, Taipei, Jerusalén, Brasilia, Buenos Aires y Montevideo”, consideró.

Agregó que otros países como Guatemala, Ecuador y Panamá “no son socios fundamentales para el nuestro”, por lo cual los viajes del Presidente a los mismos no considera como esenciales.

“Creo que nuestro Presidente se está desgastando mucho en el frente externo, actuando a veces como canciller, y creo que lo que logró con Brasil en Itaipú es inaudito, lo que podemos lograr con Estados Unidos para abrir mercados es importante para nosotros”, señaló, recalcando que en algunos casos el Presidente sí ha tenido intervenciones necesarias y productivas en el exterior.

“Pero creo que es importante que el Presidente también se aboque al frente interno. Los dos más grandes reclamos son la falta de medicamentos en los hospitales y la falta de plata en el bolsillo de la gente, esos son temas trascendentales”, enfatizó.

Agregó que, para él, Peña “se esfuerza” y trabaja, pero no cree que “saliendo de Calle Última la gente sabe lo que el Presidente está haciendo en el Foro Internacional“.

Señaló que sus opiniones no son críticas al Gobierno sino “autocríticas”, porque necesita que al movimiento le vaya bien. “Necesito que la gente de Paraguay hable y diga: ‘Che, se acabó la corrupción’ o ‘hay menos corrupción’, que la gente de Paraguay esté contenta con el Gobierno”, declaró.

“Hay minicoimas”

Por otra parte, el senador Leite volvió a hablar sobre las coimas en el Gobierno y aseguró que el Ministerio del Ambiente es el principal foco de este tipo de corrupción. Aseguró que sabe de empresarios que querían invertir, pero “corrieron” del país por pedidos de coima dentro de esa institución.

Señaló que se necesita más tecnología para eliminar la burocracia y el “coimódromo”. Puso como ejemplo los procesos para sacar turno en hospitales o los mismos controles de la Caminera en las rutas, que pueden hacerse de manera digital.

“Estamos en un momento crucial, donde tenemos un presidente ilustrado, inteligente. Tal vez tengamos que ser un poco más agresivos con las reformas”, planteó.

Peña tiene “autonomía”

En otro momento, como miembro del cartismo, Leite aseguró que Santiago Peña, contrario a lo que se piensa, es independiente.

“Horacio Cartes no baja línea desde el quincho. Le dio plena autonomía a Santiago Peña para nombrar a sus ministros y promover políticas públicas, le da toda la confianza. Es una fantasía que crearon los periodistas, yo no le pregunto a Horacio Cartes lo que tengo que decir o no. Cartes es un hombre muy criterioso y valora la autonomía intelectual de los que estamos trabajando cerca de él, y los que no también”, declaró en ABC Cardinal.