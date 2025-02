Diputado colorado denuncia que el hijo de Lalo Gomes lo amenazó: “A mi hija tuve que enviarla al exterior”

Luego de unas publicaciones de un medio donde vinculaban al diputado Santiago Benítez (ANR) con una radio, el legislador aseguró que él ya no tiene ningún tipo de “emprendimiento” o vínculo directo con la prensa, esto porque antes de ser legislador, se dedicaba al periodismo. “Con eso no me van a callar; estoy acostumbrado a las presiones y a los ataques políticos de cuando era periodista. Les aviso que esa radio no es mía”, mencionó.

Asimismo, consideró que esto tendría el objetivo de “debilitarlo” políticamente, esto en medio de un “apriete que están queriendo hacer conmigo para callarme o tranquilizarme”, sin embargo, reiteró que ahora se dedica netamente a la política.

“Ese señor (Lalo) estaba en muchas cosas; el anterior diputado. Hay temor y acá son muchos los políticos que pedían favores, es una cuestión que sucede mucho en la política, pero los sobornos están mal. Seguramente habrá más jueces, fiscales, políticos comprometidos también”, agregó.

Asimismo, aseguró que no está “atornillado” al cargo y si existe la intención de sacarlo de la Cámara Baja, esto no lo afectaría, aunque de por medio existan amenazas. “Las amenazas me fortalecen; todo lo que está bien como colorado voy a apoyar, no soy opositor, pero lo que está mal, está remal y es algo sucio. Los mismos que ensuciaron al gobierno de Mario Abdo, Alcaraz y Alderete, se pasaron al oficialismo y se conectan directamente a la frontera. No sé si Santiago Peña les tiene confianza o miedo a esta gente o le gusta la plata sucia de la frontera; Alcaraz y Alderete tienen vínculos con la mafia fronteriza”, precisó.

Diputado denuncia amenazas de hijo de “Lalo”

Por otra parte, el colorado reveló que supuestamente el hijo de Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, lo había amenazado durante la época de campaña.

“Eso ya sucedió antes cuando era candidato a diputado; vino acá frente a casa (el hijo de Lalo) y me dijo ‘vos tenés tu familia, todo por delante. Yo quiero que mi papá sea el diputado y te pido que declines eso’. Fue (lo que dijo) el que está preso, Ale; ‘te vamos a dar la suplencia para que no te quedes sin nada. Ellos podrán decir que no fue amenaza, fue un pedido, sí, pero en la frontera hay que entender los pedidos elegantes que son verdaderamente amenazas.”, detalló.

Seguidamente, detalló que “15 días antes de las elecciones volvieron a amenazarme a mí a mi hija”, por lo que tuvo que mandar a su hija al exterior con el objetivo de protegerla.

“Sabés de lo que soy capaz, decía uno de los mensajes, y con todo eso tenía que seguir haciendo la campaña, con el Jesús en la boca y un nudo en la garganta. Hay una incertidumbre total y lucha por el poder que dejó Lalo”, sentenció.

