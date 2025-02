Nunca hablaron de Lalo en vida, dice Celeste Amarilla y “troza” a sus colegas Ever Villalba y Paková Ledesma

El senador Ever Villalba (PLRA) había cuestionado la posición tibia de sus correligionarios en el caso del escándalo de los chats del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. “¿Por qué se callan? ¿Por qué no se posicionan? El refrán dice ‘el que calla otorga’, y es hora de que el PLRA, como partido, tome una postura clara y firme contra el crimen organizado”.

“Es urgente que los legisladores, gobernadores, intendentes y concejales del PLRA lideren una agenda frontal para erradicar esta plaga que afecta a nuestra sociedad. ¡Es hora de hablar claro y de actuar con determinación!”, escribió en su cuenta en “X”.

La senadora respondió a su colega y al senador José “Pakova” Ledesma señalándoles que no han hecho nada en pos del partido desde que entraron a la Cámara de Senadores. “Muy valientes para para hablar de la interna partidaria y no le escuché hablar de Lalo Gomes en vida. Yo ante el pleno acusé de la plata en narcotráfico acá y eso me costó una suspensión. Y si Ever Villalba ya existía en el partido en ese entonces, tampoco he visto que me apoye”, cuestionó.

También dijo que Pakova Ledesma, si le apoyó, fue callado, “como siempre, operando en la sombra a favor mío o en contra mío, pero callados, callados. Acá hay hablar, señores. Acá hay que decir la verdad y yo ya les avisé que Lalo Gómez era la mafia encarnizada en el Paraguay y que toda la clase política está sometida a él, lo podemos ver ahora”, dijo la senadora liberal.

La senadora Amarilla recordó que cuestionar el currículum de Lalo Gómez en vida, le costó una amenaza de muerte importante y repudió que ni Pakova, ni Villalba se solidarizaron con ella. “Ahora que está muerto y que salieron los chats por todos lados, es muy fácil. Ahora es muy fácil de denunciar. Yo lo hice en vida cuando todavía le rendían pleitesía a Lalo Gómez por su toro, por su vaca y escuchamos el cuento de que era el presidente de la Rural”, mencionó.

Quiere preguntar al titular de la Rural si hace lo que hacía Lalo

También dijo que resulta que el presidente de la rural, es decir de una filial, de uno de los departamentos más pequeños del país era quien nombraba fiscales, quien decidía por la Fuerza de Tarea Conjunta y el argumento débil y titubeante de todos los que figuran en esos chats es porque era el presidente de la Rural. Yo quiero saber si el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, del país, no de una filial. Cambia fiscales y perdona jueces”, se preguntó.

“Quiero preguntarle al actual presidente, el señor Daniel Prieto Davey si él hace la cuarta parte de lo que hacía Lalo. Acá todo el mundo sabía que Lalo era un mafioso y por eso era la conexión con ellos. Y Ever Villalba también lo sabía y seguramente tenía miedo y por eso no denunciaba. Y Pakova ni qué decir. Pero, si Pakova lo único que hace acá es repartir banana, ni habla y ahora va a hablar de la situación del partido”, se despachó la senadora sobre sus colegas.

Indicó que el partido está así por gente como Pakova, que metió a toda su parentela en el Congreso, que usa un vehículo de la Cámara en nombre de la bancada a la cual no representa porque no reúne la bancada nunca desde que ella entró. Calificó de lidercito a Villalba señalando que el mismo todavía no sabe cuál es la ideología liberal, porque todavía tiene una ensalada en la cabeza entre izquierda y derecha, que hoy se erigen en protagonistas de la política.

“Típico de liberales, muy macho para hablar de los correligionarios, pero se callan ante los colorados. Típico de los liberales y así es como estamos listos de nuevo para perder. Entonces, él dice que yo soy una paquita de Santi Peña, pero le faltan años de vida para tratarme a mí de paquita. A mí Santi Peña no me maneja, pero ni el horóscopo. A ver, y él dice, “Yo no tengo el teléfono de Santi Peña.” ¿Pero qué necesidad tiene? si vive con (Pedro) Alliana, si transo con Alliana para que se le vaya más plata en el presupuesto a su universidad (Universidad Nacional de Pilar)? Pero, por favor, vamos a empezar a sacarnos los trapos listos para otra derrota. Pero, por favor, demasiado les falta para hablar del partido”, enfatizó.