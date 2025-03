Senadores afirman que Ramírez debe dar un paso al costado tras papelón en la OEA

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) dijo que el Canciller Rubén Ramírez Lezcano y el presidente de la República, Santiago Peña, les hicieron pasar al Paraguay un papelón inmenso ante otras naciones.

El legislador dijo que tanto el Canciller como Peña utilizaron la candidatura a la Secretaría General ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en el ámbito doméstico para posicionar un discurso.

Afirmó que el canciller de Surinam, Albert Ramdin, quien fue electo como Secretario general ante la OEA obtuvo 14 votos de su región. “Paraguay es socio sin el apoyo del Mercosur. Si te vas a presentar como candidato a concejal por lo menos tenés que empezar a trabajar en tu barrio, y cómo te presentas si ni siquiera tu región te apoya”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionó que se reclame a otras naciones de la región la falta de apoyo a algo que nunca se comprometieron. Indicó que los países del Caribe (Caricom) y Honduras le apoyaban públicamente a Randim y con eso le quedaban tres votos para alcanzar los 18 votos necesarios.

Lea más: Costó millones al país la fallida candidatura de Ramírez en la OEA

“Tampoco pensaron que hace 20 años la Secretaría General de la OEA está en la parte Sur. Con la política exterior del país quisieron hacer política doméstica y lo que terminó ocurriendo es un papelón que aleja a nuestros aliados naturales, cuando nosotros tenemos una agenda con ellos, qué interlocución vamos a tener con el Brasil en estas condiciones”, afirmó.

Filizzola afirmó que no entiende como Ramírez Lezcano puede continuar, considerando otros problemas que tiene la Cancillería. Mencionó que la institución no cuenta con fondos, que están cerrando las embajadas en lugares importantes. Se le avisó al Gobierno que en el tema de aranceles y tasas iban a tener un impacto en la Cancillería y no nos escuchó. Tantos viajes, pero en realidad nuestra política exterior es desastrosa”, manifestó el senador.

Brasil “le retiró la embajada” al Canciller, dice Yolanda

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN) dijo estar preocupada por las relaciones que hoy tienen en el Brasil. “Brasil, evidentemente, cortó las relaciones diplomáticas de una manera tal que apoyó a otro candidato a la OEA”, manifestó.

Mencionó que, según el gobierno, en mayo ya se iba a empezar a tratar la renegociación del Anexo “C” de Itaipú, pero dijo desconocer en qué condiciones se va a llegar con el Brasil.

“Evidentemente, estamos en una fase de discusión y de inferioridad con respecto al Brasil. Hay un roce que el pleno de la Cámara necesita una explicación, ¿qué vamos a hacer con la renegociación del Anexo “C” los 19.28 KW/mes que consiguió Santiago Peña el año pasado”, sostuvo Paredes.

También dijo que no justifica que solo US$ 600 millones entren a las arcas del Estado, siendo que Paraguay ya pagó toda la deuda con Itaipú.

Lea más: Peña confirma nueva tarifa de Itaipú en US$ 19,28 por kW/mes

“Me preocupa que literalmente el Brasil le haya retirado la embajada al canciller paraguayo, ¿en qué condiciones vamos a ir a tratar y a renegociar el tratado de Itaipú?. Yo quiero saber y Santiago Peña tiene la obligación de informar al Congreso en qué condiciones vamos a ir a negociar ¿O es que no vamos a negociar, o es que vamos a quedarnos con el miserable 19.28 KV/mes que Paraguay está cobrando por KW?”, enfatizó.

Dijo que Ramírez ya no goza de la confianza de la región y no tiene la capacidad de formar una mesa de trabajo y ya no logró en el tema de la renegociación, por ello se sigue demorando. “Creo que se impone que Peña tome una decisión y Ramírez ya no goza de la confianza de la región”, sostuvo.