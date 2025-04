¿“Cuernos” o regalos?: Según Rubin, Brasil buscó información personal para extorsionar a autoridades paraguayas

“Según yo entiendo, lo que estuvieron viendo (los hackers) es si tenían alguna cuerno (sic) o algo para extorsionar a los muchachos”, afirmó el diputado Rubén Rubin tras la reunión con Verdún y otros colegas en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Según el legislador, los hackers brasileños buscaron información comprometedora privada a fin de extorsionar a los negociadores o, en su defecto, posibles flancos débiles a través de los cuales “comprarlos”.

“¿Cuál era su trago favorito? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Si tenía o no una relación extramatrimonial? Eso es lo que los brasileños estaban buscando, justamente para después apretarles para llegar a mejores términos”, o bien, “Brasil venía y te decía, por ejemplo: hermano, yo sé que vos estás mal de salud. Toma nomás este (dinero) acá, ahí relajate, o sea, así, 100% personal”, sostuvo.

El mismo dijo basarse en “información de confianza” a la que accedió, que pretendió contrastar hoy en la reunión en la Comisión de Defensa con el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún y representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), pero el primero no aportó mucho, y los segundos ni siquiera aparecieron.

El legislador insistió en que Brasil siempre operó de esta manera, a sabiendas de que las autoridades paraguayas son unos “vende patria históricos” y les falta “patriotismo” y que no se manejan en base a cuestiones técnicas. “Los perros no entienden loo de nada técnico. Nada, ¿vos no ves quiénes son los asesores o quién es el director de Itaipú (Justo Zacarías Irún)?”, cuestionó.

Remarcó que la única salida posible, en medio de este conflicto, es que justamente las autoridades nacionales empiecen a mostrar algo de patriotismo, que admitió que es algo ingenuo, pero es la única esperanza que queda.

“Se necesita patriotismo, un poquito de patriotismo, eso es lo que falta en Paraguay, ponerle al país primero, negociar como corresponde, no vender nuestro excedente de energía a Brasil. Eso es lo que nosotros tenemos de cambiar de la ecuación. El Brasil tiene que entender que ellos no tienen el monopolio de la compra de nuestro excedente”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “nadie le va a respetar a un país que no le respeta a su pueblo. Entonces, si nuestros representantes no le respetan al pueblo paraguayo, ¿qué piko los países vecinos nos van a respetar a nosotros? No hay chance”.