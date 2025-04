Caso avión iraní “quedó en el opareí total”, recuerda Nakayama

A criterio del senador Eduardo Nakayama, era “lógico” que se declare como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, ya que esta “alimentó históricamente” al Hezbolá y Hamás.

“Las Al Quds en Sudamérica no es algo nuevo. Ahora con todos estos elementos me parece que era algo necesario que se haga (declaración a la Guardia Revolucionaria de Irán); me parece lógico”, comentó.

También recordó que el avión venezolano-iraní que estuvo en nuestro país es parte de la “principal mancha que tiene el grupo Tabesa en los últimos años”, ya que se habían cargado cigarrillos de la tabacalera a la aeronave en 2022.

Al respecto, reiteró que la causa fue desestimada y “la cerró definitivamente”, pero sin “ningún tipo de investigación profunda”.

“Quedó en el opareí total”

Asimismo, consideró que la conclusión para cerrar la causa “era un disparate” y apuntó que aún faltaban varios aspectos por ser investigados.

“Hay muchas cosas que no se entienden y ya nos tenemos que acostumbrar a eso; lo único que espero es que en algún momento se entiendan. Lamentablemente, muchas veces las mismas instituciones encargadas de las investigaciones, como el Ministerio Público, no colaboran con la investigación; es una de las principales acusaciones que tenemos contra el fiscal general del Estado. El caso avión venezolano-iraní quedó en el opareí total por la desidia del Ministerio Público”, señaló.

