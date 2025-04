Video: esta es la justificación de Santiago Peña para no ir al funeral del Papa

Según el presidente Santiago Peña, “la crítica siempre va a estar y estoy seguro de que si iba a Roma, iba a tener críticas”. Esta fue su respuesta a la consulta de por qué viajará a Estados Unidos y no al funeral del papa Francisco.

Asimismo, dijo que “se ha cuestionado muchísimo mi activa participación a nivel internacional”, pero pese a esto, seguirá viajando porque sostiene que “Paraguay debe abandonar esa imagen de una isla rodeada de tierra” y para eso se necesita “participación activa en diferentes foros”.

Sobre su ida a Estados Unidos para recibir un premio del Comité Judío Americano, alegó que ese “va a ser mi primer viaje planificado con mucha antelación”.

Asimismo, dijo que es para mantener “ese contacto con todo lo que es la base de inversores que tiene Estados Unidos”, ya que supuestamente se “mira con mucha atención a Paraguay”.

Peña hizo “coincidir una serie de reuniones”

También aseguró que para este viaje a EE. UU. hizo “coincidir una serie de reuniones con bancos e inversionistas justamente en Nueva York”.

“Había planificado este viaje. La partida del papa Francisco es una pérdida enorme para nosotros los católicos. Yo, como practicante de la fe cristiana, sentí muchísimo su partida”, expresó y también defendió que la representación de nuestro país por parte del diputado Raúl Latorre, ya que le parece “una figura muy representativa”.

Otro punto que reiteró es que uno de sus primeros viajes fue al Vaticano para visitar al papa Francisco, por lo que supuestamente también ya le rindió un homenaje en vida.

“La Constitución Nacional establece que es el presidente el que dirige las relaciones internaciones; este es un derecho que yo me gané por mandato popular y trato de ejercerlo a mi mejor entender. Yo no creo que el hecho de que yo no vaya al velatorio signifique una falta de reconocimiento o afecto; muy por el contrario, he dado muestras de afecto y reconocimiento. Bajo ninguna circunstancia se puede decir que uno prefiere uno u otro, es simplemente cumplir con una obligación y un compromiso que se había estipulado con muchísimo tiempo de antelación”, concluyó.

