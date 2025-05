¿Aumento de la tarifa? Senadores convocan a autoridades de Yacyretá

Ayer se dio a conocer que el presidente argentino, Javier Milei, aprobó vía decreto actas de acuerdo respecto a la tarifa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), aumentando de 17 a 28 dólares/MWh.

La Comisión Especial de Entes Binacionales de la Cámara Alta convocó a autoridades de EBY para el próximo lunes a fin de tratar detalles sobre las negociaciones con Argentina respecto a la suba de la tarifa, según informó el presidente de dicho órgano legislativo, el senador cartista Natalicio Chase.

“Estamos invitando a los directivos de Yacyretá para la próxima reunión que va a ser el próximo lunes”, mencionó.

Acotó que entre los invitados figuran el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez Cuevas, y su equipo técnico, así como el ministro de Relaciones Exteriores (MRE), Rubén Ramírez Lezcano, y el de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez.

No se tocó la tarifa de Yacyretá

Chase comentó que ya solicitaron informes a la EBY sobre lo anunciado por Argentina y que espera ello para dar una opinión al respecto.

De igual forma, mencionó que no hubo alteración de la tarifa de Yacyretá y que es una medida administrativa que no se trasladará al usuario

“No se tocó la tarifa. Es un ajuste de pagos que se hace en una negociación entre ambas partes. La tarifa es una provisoria que viene desde 1996, Yacyretá tiene un funcionamiento particular, no es igual a Itaipú”, mencionó.

Chase también respondió que el decreto de la Presidencia argentina no surgió de una decisión unilateral cuando fue consultado si se debió establecer dicho aumento a través de notas reversales. Insistió, asimismo, en que busca contar con el informe solicitado a la binacional para dar una opinión.

Otros invitados por la Comisión

La Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado viene reuniéndose con autoridades de binacionales sobre el desarrollo del sistema eléctrico y otros temas relacionados.

Ayer, mantuvo una audiencia con el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en la que se trataron diversos temas relacionados con la binacional.