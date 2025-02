ANDE descarta que el próximo acuerdo con Yacyretá impacte en sus tarifas

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, aseguró que el aumento del pago a Yacyretá de 22,63 a 28 dólares por megavatio hora no impactará en sus tarifas. “Nosotros estamos lanzando varias alternativas para que no impacte. De hecho, no va a impactar este aumento en los clientes ...”, reiteró.